Ateş Kuşları 32. bölüm izle - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

DÜĞÜM ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?

Barbar bir yandan sevdiği kızın abisi için her şeyi yapabilecek olan yüreğine hayran diğer yandan Ragıp'ın mutlu olmasına izin verecek değil. Bu yüzden çözüm bulana kadar Gülayşe'den süre ister. Ancak onlar bunları konuşurken, Nazmiye, Ali'nin kız kardeşinin kim olduğunu herkesten önce öğrendi. Nazmiye'nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Peki, Ali'nin kız kardeşi kim?

AVUKAT GÖZDE GELİYOR!

Suç babalarının koruyucu meleği Avukat Gözde, Ragıp'ın avukatı olarak çıkageldiğinde Barbar hiç memnun olmaz ancak bunun tek sebebi Gözde'nin Ragıp'ı koruyor olması değildir. Barbar'la Gözde'nin nasıl bir geçmişi var? Gülayşe, Gözde'den bu derece huylanmışken Barbar'ın etrafında olmasına nasıl katlanacak?