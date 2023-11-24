Ateş Kuşları 32. bölüm izle - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 32. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 24 Kasım Cuma günü yayınlanacak 32. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 32. bölüm bilgileri...
32.BÖLÜMDE OLACAKLAR
RAGIP, GÜLAYŞE'DEN NE İSTEYECEK?
Ali, çocuklarını satmaktan zerre pişmanlık duymayan babasıyla büyük bir yüzleşme yaşar ama huylu huyundan vazgeçmez. Ragıp, Gülayşe ile pazarlık masasına oturmaya kararlı. Peki Ragıp Gülayşe'nin karşısına geçtiğinde ondan paradan daha değerli ne isteyecek?