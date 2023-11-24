  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Ateş Kuşları 32. bölüm izle - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Ateş Kuşları 32. bölüm izle - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Etkileyici hikayesiyle her cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv'nin Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları 32. bölümle ekranlara gelecek. İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik'in rol aldığı Ateş Kuşları'nın 32. bölümü ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 32. bölümü detayları sizlerle...

HABER MERKEZİ

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 32. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 24 Kasım Cuma günü yayınlanacak 32. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 32. bölüm bilgileri...

32.BÖLÜMDE OLACAKLAR

RAGIP, GÜLAYŞE'DEN NE İSTEYECEK?

Ali, çocuklarını satmaktan zerre pişmanlık duymayan babasıyla büyük bir yüzleşme yaşar ama huylu huyundan vazgeçmez. Ragıp, Gülayşe ile pazarlık masasına oturmaya kararlı. Peki Ragıp Gülayşe'nin karşısına geçtiğinde ondan paradan daha değerli ne isteyecek?

Ateş Kuşları 32. bölüm izle - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

DÜĞÜM ÇÖZÜLEBİLECEK Mİ?

Barbar bir yandan sevdiği kızın abisi için her şeyi yapabilecek olan yüreğine hayran diğer yandan Ragıp'ın mutlu olmasına izin verecek değil. Bu yüzden çözüm bulana kadar Gülayşe'den süre ister. Ancak onlar bunları konuşurken, Nazmiye, Ali'nin kız kardeşinin kim olduğunu herkesten önce öğrendi. Nazmiye'nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Peki, Ali'nin kız kardeşi kim?

AVUKAT GÖZDE GELİYOR!

Suç babalarının koruyucu meleği Avukat Gözde, Ragıp'ın avukatı olarak çıkageldiğinde Barbar hiç memnun olmaz ancak bunun tek sebebi Gözde'nin Ragıp'ı koruyor olması değildir. Barbar'la Gözde'nin nasıl bir geçmişi var? Gülayşe, Gözde'den bu derece huylanmışken Barbar'ın etrafında olmasına nasıl katlanacak?

Ateş Kuşları 32. bölüm izle - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

ZIPKIN'IN AŞKI DİLE GELİYOR!

Kara'nın Hüma'ya sevgili olalım demesi Zıpkın'ı çok kızdırsa da Kara amacına ulaşır ve Zıpkın'ın canına okur! Çok sarsılan Zıpkın kalbinin sesini dinlemeyi başarır. Sonunda Sare'ye ona körkütük aşık olduğunu söyler. Ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır ve dünya başına yıkılır! Kara ise Hüma'nın üzerine topla tüfekle gitmeye devam eder! Kara ve Zıpkın kardeşlerin aşk ve nefretle imtihanları nasıl sonuçlanacak?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ 32. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN...

Ateş Kuşları 32. bölüm izle - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm full izle

Ateş Kuşları her cuma yeni bölümüyle Atv'de!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA