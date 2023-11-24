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Haberler Yaşam Atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu

Atv'nin yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu

Yapımını ARC Film'in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu, senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın yazdığı Atv'nin sezona damgasını vuracak olan dizisi Altın Kafes'in ilk bölümü 3 Aralık pazar akşamı izleyiciyle buluşacak.

HABER MERKEZİ

Atv'nin izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in yayın tarihi belli oldu. Yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Atv’nin yeni dizisi ’Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu

BEYOĞLU AİLESİNDE TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK

Yayınlanan yeni fragmanıyla merak konusu olan Altın Kafes'te izleyiciler Beyoğlu ailesinin ihtişamlı hayatına konuk olacak. Herkesin farklı sırlar taşıdığı Beyoğlu ailesinde bir yanda güç savaşları yaşanırken diğer yanda Onur ve Zeynep'in kesişen yolları beklenmedik bir aşkın kapısını aralayacak.

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner'in kadrosunda yer aldığı 'Altın Kafes' aşk ve entrikayı aynı anda izleyiciler ile buluşturacak.

Atv’nin yeni dizisi ’Altın Kafes’in yayın tarihi belli oldu

Ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin veliahtı 'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in zorlu sınavlar ile karşılaşacağı aşk hikayesini anlatan 'Altın Kafes' 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle atv'de izleyici karşısına çıkacak.

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