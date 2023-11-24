Emine Erdoğan’dan Öğretmenler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü... Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün ilim, irfan yolunu aydınlatanların, bu yolda canıyla, kanıyla, emeğiyle mücadele verenlerin günü... Öğretmek gibi kutsal ve zor bir görevi icra eden tüm öğretmenlerimizin #ÖğretmenlerGünü'nü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/cTav8WK02P — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 24, 2023

Erdoğan, paylaşımında, Başkan Erdoğan'la izlediği "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına ilişkin görüntülere de yer verdi.