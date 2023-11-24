Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

TARİF

Tencereye su ve şekeri alın ve beş dakika kaynatın. Ardından sütü ekleyin, karıştırın, ocaktan alın.

Tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayın. Baklavalık yufkayı tepsiye yerleştirin ve üzerine tereyağı sürün. Bu şekilde aralarına tereyağı sürerek yaklaşık 22 adet yufkayı üst üste sıralayın.

Yufkaların üzerine fındıkların tamamını serpin ve kalan baklava yufkaları da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste sıralayın.

Bütün yufkaları tepsiye yerleştirdikten sonra kalan tereyağını tatlının üzerine gezdirin. Tatlının daha düzgün görünmesi için kenarlarından fazla gelen yufkaları kesin.

Tatlıyı kareler halinde dilimleyin. 180 derece ısıtılmış fırında kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.

Fırından alınan tatlının ilk sıcağı çıktıktan sonra, soğuyan şerbeti tatlının üzerine gezdirin.

Şimdiden afiyet olsun...