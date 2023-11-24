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Haberler Yaşam Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

İhtilal tatlısı veya ihtilal baklavası da denen Türk mutfağının meşhur tatlılarından 'Sütlü Nuriye', baklavaya benzeyen ama daha hafif olan bir tatlıdır. Peki 'Sütlü Nuriye' nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? İşte Sütlü Nuriye tarifi...

HABER MERKEZİ

Küçük büyük birçok kişinin severek tükettiği sütlü nuriye tatlısı Kocaeli ve Diyarbakır'ın yöresel lezzetlerinden biridir. Peki Sütlü Nuriye tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte parmakları yediren Sütlü Nuriye tatlısı tarifi...

MALZEMELER

44 adet baklavalık yufka 2 su bardağı iri çekilmiş fındık Tereyağı 3 su bardağı toz şeker 1 su bardağı su 3 su bardağı süt

Sütlü Nuriye nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

TARİF

Tencereye su ve şekeri alın ve beş dakika kaynatın. Ardından sütü ekleyin, karıştırın, ocaktan alın.
Tepsinin tabanını tereyağı ile yağlayın. Baklavalık yufkayı tepsiye yerleştirin ve üzerine tereyağı sürün. Bu şekilde aralarına tereyağı sürerek yaklaşık 22 adet yufkayı üst üste sıralayın.
Yufkaların üzerine fındıkların tamamını serpin ve kalan baklava yufkaları da aynı şekilde aralarına tereyağı sürerek üst üste sıralayın.
Bütün yufkaları tepsiye yerleştirdikten sonra kalan tereyağını tatlının üzerine gezdirin. Tatlının daha düzgün görünmesi için kenarlarından fazla gelen yufkaları kesin.
Tatlıyı kareler halinde dilimleyin. 180 derece ısıtılmış fırında kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin.
Fırından alınan tatlının ilk sıcağı çıktıktan sonra, soğuyan şerbeti tatlının üzerine gezdirin.

Şimdiden afiyet olsun...

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