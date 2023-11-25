Halıdaki, kıyafetteki, koltuktaki çay lekesine son!

Çay lekesi nasıl çıkar diye merak ediyorsanız yazımızı okuyarak doğru adımları uygulamak üzeresiniz. Günlük hayatın birçok alanında çay lekesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Uygulayacağınız birkaç basit adım ile leke sorununun pratik şekilde üstesinden gelebilirsiniz. Kurumuş çay lekesi nasıl çıkarılır uygulamanızda mümkün olduğu kadar evinizde bulunan malzemeleri kullanmanız tavsiye edilir. Halıdan çay lekesi nasıl çıkar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Çay lekesi ile başta kıyafetleriniz olmak üzere koltuk ya da halı gibi eşyalarınız üzerinde de karşılaşabilirsiniz. Bu leke ile karşılaştığınızda öncelikle yapmanız gereken soğuk su ile müdahale etmektir. Açık renkli kıyafet, halı ya da koltuklarınızdan çay lekesi çıkarmak istediğinizde ise soğuk suyun yanı sıra karbonat kullanmanız gerekir. Karbonatı bir kap içerisine dökerek az miktarda su ekleyin ve karışımın çamur kıvamına gelmesini sağlayın. Hazırladığınız karışımı ovalayarak çay lekesinin olduğu bölüme sürün. Leke kısa süre içerisinde yüzeyden çıkacaktır. Renkli ürünlerden çay lekesini çıkarmak için ise leke çıkarıcı deterjan kullanılması tavsiye edilir.

HALIDAN ÇAY LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Çayın en çok döküldüğü yüzey halıdır. Halıdan çay lekesinin çıkarılması için ihtiyacınız olan malzemeler beyaz sirke, su ve bulaşık deterjanıdır. Temiz bir kabın içinde bu malzemeleri karıştırın. Karışımın içine bir miktar da çamaşır deterjanı eklemeniz, daha güçlü bir etki yaratmasını sağlayacaktır. Hazırladığınız karışımı çay lekesinin olduğu yüzeye dökün. Temiz bir bez ya da havlu ile lekeli yüzeyi ovalayarak temizleyin. Sonrasında temiz bir su ile durulama işlemini gerçekleştirin. En son işlem olarak da saç kurutma makinesi ile yüzeyi kurutun. Lekenin çıktığını göreceksiniz.