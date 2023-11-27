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Haberler Yaşam MasterChef All Star'da şaşırtan veda! Peki MasterChef'te kim elendi?

MasterChef All Star'da şaşırtan veda! Peki MasterChef'te kim elendi?

26 Kasım pazar günü ekranlara gelen lezzet yarışması MasterChef All Satar'da kıyasıya bir mücadele vardı. Hasan, Barbaros, Dilara, Esra, Alican ve Batuhan arasında oynanan eleme oyununun ardından yarışmaya veda eden kişi de belli oldu. Peki MasterChef'ten kim elendi? Hangi yarışmacının elenmesi izleyenleri şaşırttı? İşte "26 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef'ten kim elendi, kim gitti?" sorularının cevabı...

HABER MERKEZİ

MasterChef All Star kadrosunda sezon başından beri inanılmaz mücadele veren 6 yarışmacı bugün potada yerini aldı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada zorluk derecesi giderek artarken yemekler MasterChef All Star yarışmacılarının yeteneklerini sınadı. İki etaptan oluşan eleme gecesinde altı isimden ikisi eleme potasından son anda kurtulurken yeni haftaya merhaba dedi. Gecenin ikinci etabında ise yarışmacılar Dana diliyle yapılan Linguistico yemeğini hazırladı. Danilo Şef'in tabağı olan yemeği hazırlarken yarışmacılar zaman zaman zorlansa da sorunsuz olarak tabaklama yaptılar. Arkadaşlarına göre en başarısız tabağa imza atan isim hayallerine veda ediyor. Peki Bugün MasterChef kim elendi? 26 Kasım MasterChef kim gitti? İşte, elenen yarışmacı…

MasterChef All Star’da şaşırtan veda! Peki MasterChef’te kim elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 26 KASIM 2023?

MasterChef'te her Pazar olduğu gibi yarışmacılar "Tamam mı devam mı" parolasıyla tezgah başına geçti.

Eleme potasında yer alan Dilara, Alican, Esra, Batuhan, Hasan ve Barbaros ilk etapta Bottarga ve Kuzu Kulağı ile yaratıcı tabaklarını şeflere sundu.

Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in değerlendirmesinin ardından rakiplerine göre daha başarılı tabağa imza atan Hasan eleme potasından çıktı.

MasterChef All Star 2023'ün en çok konuşulan isimlerinden olan Barbaros ise arkadaşlarına göre daha başarılı tabağı hazırlayarak eleme potasından çıkan ikinci yarışmacı oldu.

MasterChef All Star’da şaşırtan veda! Peki MasterChef’te kim elendi?

Elenmekten kurtulan iki yarışmacının belli olmasıyla gecenin ikinci etabına geçti. Yarışmacıları nispeten ilk tabaklarına göre daha zorlayan Danilo Şef'in ''Linguistico' tabağı hazırlandı.

Mehmet, Somer ve Danilo Şef yarışmacıların tabaklarını tek tek değerlendirmeye aldı.

MasterChef All Star'ın 26 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümünde arkadaşlarına göre daha az başarılı tabağını yapan Alican ve Dilara potada son ikiye kaldı.

MasterChef All Star'a veda ederek 12. olan yarışmacı Alican oldu.

MasterChef All Star’da şaşırtan veda! Peki MasterChef’te kim elendi?

"İYİKİ VARSINIZ"

Mümkün olduğunca güzel iz bırakabilmek için yarışmaya katıldığını vurgulayan Alican, az hata yapmayaya çalıştığını söyledi.. Alican'ın yarışmadan elendikten sonra son sözleri "İyiki varsınız " oldu. Mutlu veda ettiğini belirten Alican'ı arkadaşları alkışlarla uğurladı.

Somer Şef ve Danilo Şef ise yarışmacının hastalığı konusunda daha dikkatli davranması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

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