MasterChef All Star’da şaşırtan veda! Peki MasterChef’te kim elendi?

MasterChef All Star kadrosunda sezon başından beri inanılmaz mücadele veren 6 yarışmacı bugün potada yerini aldı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada zorluk derecesi giderek artarken yemekler MasterChef All Star yarışmacılarının yeteneklerini sınadı. İki etaptan oluşan eleme gecesinde altı isimden ikisi eleme potasından son anda kurtulurken yeni haftaya merhaba dedi. Gecenin ikinci etabında ise yarışmacılar Dana diliyle yapılan Linguistico yemeğini hazırladı. Danilo Şef'in tabağı olan yemeği hazırlarken yarışmacılar zaman zaman zorlansa da sorunsuz olarak tabaklama yaptılar. Arkadaşlarına göre en başarısız tabağa imza atan isim hayallerine veda ediyor. Peki Bugün MasterChef kim elendi? 26 Kasım MasterChef kim gitti? İşte, elenen yarışmacı…