MasterChef All Star’da şaşırtan veda! Peki MasterChef’te kim elendi?

MASTERCHEF KİM ELENDİ 26 KASIM 2023?

MasterChef'te her Pazar olduğu gibi yarışmacılar "Tamam mı devam mı" parolasıyla tezgah başına geçti.

Eleme potasında yer alan Dilara, Alican, Esra, Batuhan, Hasan ve Barbaros ilk etapta Bottarga ve Kuzu Kulağı ile yaratıcı tabaklarını şeflere sundu.

Mehmet, Somer ve Danilo Şef'in değerlendirmesinin ardından rakiplerine göre daha başarılı tabağa imza atan Hasan eleme potasından çıktı.

MasterChef All Star 2023'ün en çok konuşulan isimlerinden olan Barbaros ise arkadaşlarına göre daha başarılı tabağı hazırlayarak eleme potasından çıkan ikinci yarışmacı oldu.