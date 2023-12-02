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Haberler Yaşam Lokanta usulü mor lahana turşusu nasıl yapılır? İşte müthiş tarif...

Lokanta usulü mor lahana turşusu nasıl yapılır? İşte müthiş tarif...

Mor lahana turşusunun tadını bir türlü tutturamıyorum diyorsanız bu tarif tam da size göre! İşte lokantalarda yeöeye doyamadığınız lezzetli ve sağlıklı mor lahana turşusunu evde yapmanın püf noktaları...

HABER MERKEZİ

Mor lahana kendine özgü lezzeti sofralarda şölen sunar. Mor lahana genellikle turşu olarak tüketilir. Hem göze hem de mideye hitap eden bu turşu özellikle lokantaların vazgeçilmezidir. Ancak evde yaptığınız mor lahana turşusu istediğiniz gibi olmuyorsa üzülmeyin. Sizin için aşçılık sırrını paylaştık. Aşçıların sır gibi sakladığı lokanta usulü mor lahana turşusu tarifi!

Malzemeler

1 mor lahana (1-1,2 kilo civarı )

1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

1 küçük limonun suyu veya yarım orta boy

2 çay bardağı su

1 çay bardağı sirke (üzüm, elma farketmez)

Lokanta usulü mor lahana turşusu nasıl yapılır? İşte müthiş tarif...

Yapılışı

Lahananın dış yapraklarını 1-2 kat soyup güzelce yıkayın.

Ortadan kesip büyük bir tepsinin içine sap kısmı hariç tamamını incecik bir soyacak yardımıyla doğrayın.

Üzerine aya tuzu ve limon suyu gezdirip elinizle güzelce ovalaştırın. Bu işlemi rengi tamamen değişip sulanmaya başlayana kadar devam edin (3 dakika).

Kavanozlara sıkıca doldurun, su ve sirke bir kapta karıştırıp kavanozlara pay edin.

Kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirin.

Ertesi gün sonra yine normale çevirin.

Toplamda 2 güne turşunuz hazır.

PÜF NOKTASI: Mor lahana turşusunun püf noktası püf noktası sirke ve suyu ölçülü kullanmaktır.

Lokanta usulü mor lahana turşusu nasıl yapılır? İşte müthiş tarif...

MOR LAHANA TURŞU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mor lahana turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar şunlardır:

Turşu yaparken kullanacağınız bütün kaplar, kesme tahtası, bıçaklar ve elleriniz iyice temiz olmalıdır. Temizlik, turşunun bozulmasını önler.

Kaliteli ve taze mor lahana kullanmak önemlidir. Çürümüş veya kötü durumda olan yaprakları kullanmaktan kaçının.

Mor lahanayı ince şeritler halinde doğradıktan sonra tuzlu suda bekletmelisiniz. Bu işlem, lahananın tuzunun iyice emilmesini sağlar.

Tuz miktarını ölçülü bir şekilde kullanmalısınız. Aşırı tuz, turşunun tadını bozabilir.

Lokanta usulü mor lahana turşusu nasıl yapılır? İşte müthiş tarif...

Sirke ve şeker miktarını tarife uygun olarak eklemelisiniz. Bu malzemelerin oranı, turşunun lezzetini belirler.

Turşuya lezzet katmak için baharatlar ekleyebilirsiniz. Karabiber taneleri, sarımsak veya turşu baharat karışımları tercihinize bağlı olarak kullanılabilir.

Turşu kabınızdaki suyun üstünü tamamen örtecek kadar su eklemelisiniz. Lahananın üzeri tamamen su altında olmalıdır.

Turşunun fermente olması için yeterli süre verilmelidir. Genellikle 1-2 hafta bekletmek gerekir.

Cam veya plastik kaplar kullanmalısınız. Metal kaplar reaksiyona girebilir ve turşunun tadını etkileyebilir.

Turşuyu fermente olduktan sonra buzdolabında saklamalısınız. Soğuk bir ortamda daha uzun süre dayanır.

Turşunun fermente olma sürecinde tadına bakarak olgunluğunu kontrol etmelisiniz. İstediğiniz lezzeti elde ettiğinizde buzdolabına alabilirsiniz.

Turşu yaparken hijyen ve ölçülü malzeme kullanımına dikkat etmek, lezzetli ve sağlıklı bir sonuç elde etmenize yardımcı olacaktır.

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