Lokanta usulü mor lahana turşusu nasıl yapılır? İşte müthiş tarif...

Mor lahana kendine özgü lezzeti sofralarda şölen sunar. Mor lahana genellikle turşu olarak tüketilir. Hem göze hem de mideye hitap eden bu turşu özellikle lokantaların vazgeçilmezidir. Ancak evde yaptığınız mor lahana turşusu istediğiniz gibi olmuyorsa üzülmeyin. Sizin için aşçılık sırrını paylaştık. Aşçıların sır gibi sakladığı lokanta usulü mor lahana turşusu tarifi!

Malzemeler

1 mor lahana (1-1,2 kilo civarı )

1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

1 küçük limonun suyu veya yarım orta boy

2 çay bardağı su

1 çay bardağı sirke (üzüm, elma farketmez)