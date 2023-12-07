Kanlı plan!

Avustralyalı gazeteci ve "Filistin Laboratuvarı" kitabının yazarı Antony Loewenstein, İsrail'in Gazze'de uyguladığı kirli planı anlattı. Loewenstein, İsrail yapay zeka teknolojisini siviller üzerinde özellikle kullandığını belirterek, "Filistin'in bir açık hava laboratuvarı" olarak kullanıldığını belirtti. BM de bir açıklama yaparak, "Gazze Şeridi dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri" dedi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Öte yandan İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail'in Gazze'de yapay zeka destekli silahları sivil ölümleri azaltmak için kullandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve silah endüstrisinin Filistin'i yeni teknolojileri denediği bir laboratuvar olarak kullandığı belirtiliyor.

Loewenstein, İsrail ordusunun, saldırılarında 'güvenilir hedefleri oğru şekilde üretmek' için yapay zekayı kullanmakla övündüğünü belirterek, "İsrail'in bu teknolojiyle sivil kayıpları önlediğine dair elimizde kanıt yok. Şu güne kadar 15 binden fazla sivil öldü. Mevcut sivil ölümleri bu iddiayı inandırıcı kılmıyor" dedi. Loewenstein, İsrail'in dünyanın en büyük 10'uncu silah endüstrisine sahip olduğunu belirtti.