‘Sıfır Atık Okulu’ 1 yaşında

BAŞKAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete açılan ve 1 yaşına giren Sıfır Atık Okulu'nda, 20 bin 528 çocuk eğitim aldı. Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Okulu", büyük ilgi görüyor. Emine Erdoğan himayelerinde sürdürülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında hizmet veren okulda, bu zamana kadar 20 bin 528 çocuğa sıfır atık, geri dönüşüm, çevre ve temizlik konularında eğitim verildi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Çocuklarımız doğayı ve çevreyi korumanın önemini burada verilen eğitimler ve uygulamalarla daha iyi kavrıyor. Altındağ Belediyesi olarak çevre temizliği ve çevre koruma konularına çok önem veriyoruz" dedi.