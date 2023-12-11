Altın Kafes’in merakla beklenen 2. bölümünde neler yaşandı?

Onur ve Zeynep'in sevgili olduklarına dair magazinde çıkan haberlerden sonra Zeynep'in varlığından rahatsız olan Ahu, kazanın soruşturmasının artık kapandığını bu yüzden Zeynep'le görüşmesine gerek kalmadığını Onur'a söyledi. Ahu ayrıca Zeynep'in babası için Nalan'dan para aldığını söyledi.

Zeynep, Onur'un kendisiyle ilgilendiğini fark ettikçe ona karşı hisler beslemeye başladı. Ancak bir anda kendisine soğuk davranan Onur, Zeynep'e aralarındaki her şeyi yanlış anladığını söyledi.

Onur, ölen eski karısından dolayı tekrar kalbini birine açmaktan korktuğu için geri adım attı. Bundan haberi olmayan Zeynep, Onur'un sözleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sırada Nalan'nın eline Ahu'nun kaza hakkında bir kadına çarptığını itiraf ettiği videoya ulaştı.