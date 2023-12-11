Babacan’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın vefat eden annesi Güner Babacan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Güner Babacan (75) için dün öğle namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Babacan'ın naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazına Bülent Arınç, Beşir Atalay, Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok sayıda siyasetçi ve vatandaş katıldı. Babacan, geçtiğimiz ay da babası Hilmi Babacan'ı kaybetmişti.