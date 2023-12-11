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Haberler Yaşam MasterChef All Star'da kim elendi? İşte 10 Aralık 2023 All Star MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef All Star'da kim elendi? İşte 10 Aralık 2023 All Star MasterChef'e veda eden isim...

Adım adım finale doğru giden lezzet yarışması MasterChef All Star'da yarışmacılar en iyi tabağı sunmak için kıran kırana mücadele ettiler. Peki, 10 Aralık MasterChef All Star'a hangi yarışmacı veda etti? İşte MasterChef'te elenen isim...

HABER MERKEZİ

MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşanmıştı. Eleme adayı seçilerek potaya giren Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara kritik eleme oyununda veda eden isim olmamak için büyük çaba sarf ettiler. Cemre ve Dilara arasında en az başarılı tabağı hazırlayan isim şampiyonluk hayallerine noktayı koydu. Peki, bu hafta Masterchef kim elendi? 10 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi, kim veda etti?

MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 10 Aralık 2023 All Star MasterChef’e veda eden isim...

10 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef eleme gecesinde ilk etap sonrasında puanları birbirine yakın olan yarışmacılar ikinci etapta çok zor bir tabak olan ıstakoz yaptılar. Puanlamanın sonunda Dilara ve Cemre aynı puan alarak düelloya kaldı. Düello sonrasında elenen isim belli oldu. Düello için istenen yemek ise Somer Şef'e ait olan 'Ben saksı değilim' oldu. Tabaklar sonrası puanlamaya geçildi. Dilara 54 puana Cemre ise 50,5 puan aldı.

MasterChef Türkiye All Star'da elenen yarışmacı Cemre oldu.

Veda eden Cemre, ''Bence üzülmeyelim. Sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel bir başlangıç olur. Sağlık sebebi ile veda ettiğime üzüldüm. Sırtımda büyük bir sıkıntı oldu.

Teşekkür ederim her birinize. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Onuncu olarak gidiyorum. On numara iyidir. Sağlık sebebi ile tam performans sergileyemediğim için üzgünüm.'' sözlerini kullandı.

MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 10 Aralık 2023 All Star MasterChef’e veda eden isim...

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Kıvanç - Kaptan
Dilara
Barbaros
Cemre
Esra

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Sergen - Kaptan
Hasan
Tahsin
Eren
Batuhan

MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 10 Aralık 2023 All Star MasterChef’e veda eden isim...

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı. 2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girdi ve 11 ay boyunca çalıştı.

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