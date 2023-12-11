MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 10 Aralık 2023 All Star MasterChef’e veda eden isim...

10 ARALIK MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef eleme gecesinde ilk etap sonrasında puanları birbirine yakın olan yarışmacılar ikinci etapta çok zor bir tabak olan ıstakoz yaptılar. Puanlamanın sonunda Dilara ve Cemre aynı puan alarak düelloya kaldı. Düello sonrasında elenen isim belli oldu. Düello için istenen yemek ise Somer Şef'e ait olan 'Ben saksı değilim' oldu. Tabaklar sonrası puanlamaya geçildi. Dilara 54 puana Cemre ise 50,5 puan aldı.

MasterChef Türkiye All Star'da elenen yarışmacı Cemre oldu.

Veda eden Cemre, ''Bence üzülmeyelim. Sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel bir başlangıç olur. Sağlık sebebi ile veda ettiğime üzüldüm. Sırtımda büyük bir sıkıntı oldu.

Teşekkür ederim her birinize. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Onuncu olarak gidiyorum. On numara iyidir. Sağlık sebebi ile tam performans sergileyemediğim için üzgünüm.'' sözlerini kullandı.