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Haberler Yaşam Minibüs kamyona ok gibi saplandı

Minibüs kamyona ok gibi saplandı

HABER MERKEZİ
Minibüs kamyona ok gibi saplandı
TOKAT-SİVAS karayolunda minibüs kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
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