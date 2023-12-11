Minibüs kamyona ok gibi saplandı

TOKAT-SİVAS karayolunda minibüs kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volkswagen marka minibüs, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.Çarpışma sonucunda minibüste bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin sürücü Ahmet Özkul (29), Mustafa Enes Yiğit (21), Kürşat Şahin (40), Arif Karamemiş (42) olduğu öğrenilirken 1 kişinin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.