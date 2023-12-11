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Haberler Yaşam Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Hangi Yunan adalarında vize kalktı?

Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Hangi Yunan adalarında vize kalktı?

Türkiye'den Yunan adalarına gitmek isteyen Türk vatandaşlar, 7 günlük turist vizesini araştırmaya başladı. Türkiye'den Yunanistan'a 7 günlük turist vizesiyle girebileceğiniz adalar hangileri? Yunan adalarına vize muafiyeti ne zaman başlayacak? Hangi Yunan adalarında vize kalktı? Yunan adaları vize ücreti ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Yunan adalarına vize muafiyeti ne zaman başlayacak? sorusunun cevabı merak edilen konular arasında bulunuyor. Yunan adalarına 7 günlük vizesiz seyahat hazırlığının yapıldığı gündeme geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Başkan Erdoğan ile ortak basın açıklaması düzenledi. Vizesiz gidilecek 10 Yunan adası ise araştırılıyor. Peki vizesiz gezilecek 10 Yunan adası hangisi?

Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Hangi Yunan adalarında vize kalktı?

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, Türkiye ile yapılan anlaşma gereğince bir hafta vizesiz ziyaret edilebilecek adaları açıkladı.

Ege Denizi'nin kuzeyinden en güneyine kadar 10 adanın Türkler tarafından vizesiz seyahat edilebilmesini Yunan halkının da istediğini vurgulayan Kairidis, düzenlemenin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini de verdi.

İşte 10 ada; Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros

10 YUNAN ADASINA VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın açıklaması düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Ege'deki bütün yıl boyunca 7 günlük süreyle vizeden muaf tutarak Türk vatandaşlarının Ege'deki Yunan adalarını ziyaret etme serbestisini ele aldık" dedi.

Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Hangi Yunan adalarında vize kalktı?

YUNAN ADALARINA NASIL GİDİLİR?

Sakız Adası: Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.

Midilli Adası: Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır. Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.

Rodos Adası: Ege'nin güneyinde, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan turistik bölgemiz Fethiye'den Rodos Adası'na yıl boyunca düzenli olarak feribot seferleri yapılmaktadır. Doğal bir liman olma özelliği sayesinde yatçılık ve deniz taşımacılı konusunda gelişmiş bir yer olan Marmaris, On iki Yunan Adaları'nın en büyüğü olan Rodos'a açılan tatil kapısı olmayı başarmıştır. Marmaris'ten Rodos'a düzenli olarak feribot seferleri düzenlenmektedir.

Samos Adası: Türkiye'den Samos'a gitmek birçok Yunan adasına göre çok kolay. Tekne sahibi olmanıza ya da uçak-havaalanı derdi çekmenize gerek yok. Samos, Dilek Yarımadası'na sadece 1,5 kilometre uzakta ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adası. Kuşadası ve Seferihisar'dan (Sığacık) feribotla Samos'a gidebiliyorsunuz.

Kos Adası: İstanköy veya Kos Adası, Bodrum Yarımadası'nın karşısında 8 mil uzakta yer alan bir Ege adasıdır. Yunanistan'ın 12 Adalar Vilayeti'ne bağlıdır. 2019 verilerine göre nüfusu 60.500'dür. Adada turizm oldukça gelişmiştir. Antik kalıntılar bulunmaktadır. Oniki Ada grubuna bağlı olarak Ege Denizi'nde Karya sahiline yakın bir durumdadır.

Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Hangi Yunan adalarında vize kalktı?

Meis Adası: Rodos'la feribot ve havayolu bağlantısı vardır. Bunun dışında her gün Antalya'nın Kaş ilçesinden hareket eden vapurlarla Meis şehrine gitmek mümkündür. Adada bir havaalanı vardır. Adada yalnızca havaalanı ile Megisti arasında otobüs seferleri vardır.

Patmos Adası: Ege Denizi'nde küçük bir adadır. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır. Yaklaşık 3 bin kişilik nüfusu vardır. En yüksek noktası Profitis Ilias'tır.

Leros Adası: Yunanistan'ın Güney Ege bölgesinde bulunan bir ada, şehir ve belediyedir. Ada, Ege Denizi'nde yer almakta olup On İki Ada'nın bir parçasıdır. Leros Adası'na İleryoz Kamu Havalimanı hizmet vermektedir.

Kalimnos Adası: Kos Adası'nın 12 km kuzeyinde, Leros Adası'nın 2 km güneyinde yer almaktadır. Adanın Türkiye'ye en yakın olduğu anakara ise adaya 17 km uzaklıktaki Muğla ilinin Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesidir. Ada ile İstanköy arasındaki seferler 30 ilâ 45 dakika, Rodos ile seferler ise 2 ilâ 5 saat arasında sürmektedir.

Simi Adası: Simi Adası'na havalimanı bulunmuyor ve sadece feribotla ulaşılabiliyor. Adaya ülkemizden ulaşım için Datça ve Bodrum'dan kalkan feribotlara binebilir veya Fethiye, Marmaris'den kalkan Rodos feribotlarıyla Rodos'a geçip Rodos'tan bineceğiniz feribotla ulaşabilirsiniz. Ulaşım için en çok tercih edilen Datça feribotunu kullandığınızda yolculuk yaklaşık 50 dakika, Bodrum feribotunu kullandığınızda ise yaklaşık 90 dakikayı bulabiliyor.

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