Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Hangi Yunan adalarında vize kalktı?

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, Türkiye ile yapılan anlaşma gereğince bir hafta vizesiz ziyaret edilebilecek adaları açıkladı.
Ege Denizi'nin kuzeyinden en güneyine kadar 10 adanın Türkler tarafından vizesiz seyahat edilebilmesini Yunan halkının da istediğini vurgulayan Kairidis, düzenlemenin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olacağı bilgisini de verdi.
İşte 10 ada; Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos, Leros
10 YUNAN ADASINA VİZE MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın açıklaması düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Ege'deki bütün yıl boyunca 7 günlük süreyle vizeden muaf tutarak Türk vatandaşlarının Ege'deki Yunan adalarını ziyaret etme serbestisini ele aldık" dedi.