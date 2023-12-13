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Haberler Yaşam Savcıya suikast için keşif yapan terörist yakalandı

Savcıya suikast için keşif yapan terörist yakalandı

HABER MERKEZİ
Savcıya suikast için keşif yapan terörist yakalandı
İSTANBUL ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında daha önce düzenlenen bazı terör eylemlerinde adı geçen şüphelilerin de olduğu 13 kişi yakalandı. Gözaltına alınan DHKP/C mensubu İ.K'nin 2016'da Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Evliya Çalışkan'ın içerisinde bulunduğu araca yönelik silahlı saldırı olayının keşif ve gözetlemesini yapan kişi olduğu, 16 yıl önce İzmir'in Buca ve Balçova ilçeleri arasındaki otoyolda bulunan bir köprü altına uzaktan kumandalı patlayıcı yerleştirirken suçüstü yakalandığı ve yargılandığı öğrenildi. Yakalananlardan bazılarının ise Sultangazi'deki Gazi Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı olayıyla ile doğrudan ya da dolaylı bağlantıları olduğu saptandı.
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