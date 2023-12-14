Altın Kafes’in romantik ikilisi objektif karşısına geçti

Şifanur Gül: 'Aytaç'la birlikte yürümek inanılmaz keyifli'

Aytaç Şaşmaz: 'Şifa çok uyumlu ve disipli bir oyuncu'

Birbirleri ile rol almanın keyifli yanları sorulduğunda Şifanur Gül; 'Aytaç'la birlikte yürümek inanılmaz keyifli. Sette, sahnede birbirimizi hep doğru ve kolay anlıyor olmak birlikte oynamanın en güzel yanı benim için' derken Aytaç Şaşmaz 'Şifa çok uyumlu ve çok disiplinli bir oyuncu onunla beraber bu işte olduğum için çok mutluyum' diyerek uyumlu partnerliklerinin altını çizdi.