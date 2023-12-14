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Haberler Yaşam Altın Kafes'in romantik ikilisi objektif karşısına geçti

Altın Kafes'in romantik ikilisi objektif karşısına geçti

Atv'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes'in iki Kafes'in iki başrolü Aytaç Şaşmaz ve ŞifaNur Gül, Şamdan Plus dergisi için kamera karşına geçti. Objektiflere birlikte poz veren ikili çok özel açıklamalara imza attı.

HABER MERKEZİ

Pazar akşamlarının yeni galibi olma yolunda ilerleyen Altın Kafes dizisinin iki başrolü Aytaç Şaşmaz ve ŞifaNur Gül Şamdan Plus dergisi için samimi bir röportaja imza attı.

Altın Kafes’in romantik ikilisi objektif karşısına geçti

Şifanur Gül: 'Aytaç'la birlikte yürümek inanılmaz keyifli'

Aytaç Şaşmaz: 'Şifa çok uyumlu ve disipli bir oyuncu'

Birbirleri ile rol almanın keyifli yanları sorulduğunda Şifanur Gül; 'Aytaç'la birlikte yürümek inanılmaz keyifli. Sette, sahnede birbirimizi hep doğru ve kolay anlıyor olmak birlikte oynamanın en güzel yanı benim için' derken Aytaç Şaşmaz 'Şifa çok uyumlu ve çok disiplinli bir oyuncu onunla beraber bu işte olduğum için çok mutluyum' diyerek uyumlu partnerliklerinin altını çizdi.

Altın Kafes’in romantik ikilisi objektif karşısına geçti

Zorluklarla başa çıkmak için kendinizi nasıl motive edersiniz sorusuna Şifa Nur Gül 'Zorlukların bana hissettirdiği şeyin tüm bu rüyanın gerçek olduğunu anlamam için bir dürtü olduğuna inanıyorum' şeklinde cevap verirken Aytaç Şaşmaz 'Gün içinde herhangi bir konuda zorlandığım anlarda her şeyin bir sonu olduğunu düşünerek kendimi motive ederim' dedi.

Röportajın tamamına Şamdan Plus Dergisi'nin son sayısından ulaşabilirsiniz.

'Altın Kafes' yeni bölümüyle pazar akşamı atv'de!

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