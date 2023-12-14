“Dizi yapımcılarıyla ‘aile’ gündemiyle toplanacağız”

TELEVİZYON ekranlarındaki bazı diziler aile yapısına uymayan içerikleriyle tepki görebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı dizilerin aile yapısını olumsuz etkilediği söylemlere ilişkin, "RTÜK ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz işbirliği kapsamında dizi yapımcıları ile bir araya geleceğiz. Akademisyenlerin de katılacağı toplantıda hassasiyetlerimizi ele alacağız" dedi.

DİJİTAL TEHLİKELER

AİLEYİ "medeniyetin kilit taşı" olarak nitelendiren Göktaş, aile olmadan toplumun olmayacağını söyledi. Ailenin her türlü tehdit ve tehlikeden korunması için önemli çalışmalar yürüttüklerini bildiren Göktaş, Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitim Programlarını hayata geçirdiklerini, aile danışmanlığı merkezleri açtıklarını, 81 ilde aile çalıştayları ve Aile Şurası yaptıklarını hatırlattı. RTÜK ile Ailenin Korunması sı ve Güçlendirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü imzaladıklarını ifade eden Göktaş, aileleri ve çocukları dijital dünyanın tehditlerinden korumak için çalıştıklarını belirtti.