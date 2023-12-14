Karalahana çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte evde kolayca hazırlayacağınız karalahana çorbası tarifi...

Bol vitaminli karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte Türk mutfağının sevilerek tüketilen karalahana çorbasının pratik tarifi sizlerle...
KARALAHANA ÇORBASI MALZEMELER
1 demet karalahana, 100 gram mısır yarması, 1 çay bardağı barbunya, 2-3 adet orta boy soğan, 50 gram iç yağ, 100 gram tereyağı, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı biber salçası, 1.5 litre su, 2 adet kuru kırmızı acı biber, 80 gram mısır unu, 2-3 çorba kaşığı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, Tuz.