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Haberler Yaşam Karalahana çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte evde kolayca hazırlayacağınız karalahana çorbası tarifi...

Karalahana çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte evde kolayca hazırlayacağınız karalahana çorbası tarifi...

Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından biri olan karalahana çorbası, 'Dünyanın en kötü 100 yemeği' listesinde yedinci sırada yer alarak gündem oldu. Karadeniz yöresine ait, oldukça faydalı olan karalahana çorbasının yapılışı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki muhteşem karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbasının malzemeleri nelerdir? Karalahana çorbası yapılırken nelere dikkat edilmeli? İşte evde hazırlayabileceğiniz pratik karalahana çorbası tarifi...

HABER MERKEZİ

Bol vitaminli karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası için gerekli malzemeler neler? İşte Türk mutfağının sevilerek tüketilen karalahana çorbasının pratik tarifi sizlerle...

KARALAHANA ÇORBASI MALZEMELER

1 demet karalahana, 100 gram mısır yarması, 1 çay bardağı barbunya, 2-3 adet orta boy soğan, 50 gram iç yağ, 100 gram tereyağı, 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı biber salçası, 1.5 litre su, 2 adet kuru kırmızı acı biber, 80 gram mısır unu, 2-3 çorba kaşığı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, Tuz.

Karalahana çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte evde kolayca hazırlayacağınız karalahana çorbası tarifi...
YAPILIŞI
Mısır yarması ve barbunyayı ayrı kaplarda bir gece öncesinden ıslatın. Ertesi gün süzün ve ayrı ayrı haşlayın. Yıkanmış ve süzülmüş karalahanayı ince kıyın. Küp doğranmış soğanı sıvı yağ, iç yağ ve tereyağı ile birlikte kısık ateşte kavurun. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Karalahana, haşlanmış mısır yarması, barbunya ve suyu ekleyin. Iri doğranmış acı biberi katın ve kısık ateşte 30 dakika pişirin. Mısır ununu ılık suda açtıktan sonra yavaşça çorbaya ilave edip, bir taraftan da karıştırın. Toz şeker katıp, kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynayınca tuzunu atın ve ocağın altını kapatın. Sıcak olarak servis yapın.
Şimdiden afiyet olsun...
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