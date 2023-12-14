Sürücü belgesi veya ehliyet nasıl yenilenir? İşte yenileme randevu sayfası

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2023 NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 2023 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri; kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83,00 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 166,00 TL'dir.
Ehliyet alma sürecinde kurs ücretleri, harç ücreti ve sınav ücreti gibi pek çok ödeme gerçekleştirilir. 2023 yılında ehliyet fiyatları şu şekildedir;
A, A1, A2 ve F Sınıfı İçin Harç Ücreti: 825 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 1.594 TL
B Sınıfı İçin Harç Ücreti: 2.489,90 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 3.258,9 TL
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı İçin Harç Ücreti: 4.154,70 TL, Değerli Kağıt Bedeli: 624 TL, Vakıf Payı: 145 TL, Toplam: 4.923,70 TL