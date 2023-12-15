MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 14 Aralık MasterChef’te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 3 çeşit yemek hazırladı. Kaptanlar takımlarına hangi yemeği yapacaklarını hiç konuşmadan anlatırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Eren ve Dilara'nın kaptan olduğu MasterChef'te gecenin menüsünde ise borscht çorbası, kilis pie ve lor tatlısı vardı.

Şefler bu etapta yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı. Süre sonunda yarışmacıların hazırladığı yemek menüleri şefler tarafından tadıldı. Şeflerin kararı ile dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.