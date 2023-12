MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 14 Aralık MasterChef’te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star 3. eleme adayı ile 3. dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı 14 Aralık (dün) akşamı yaşanan dokunulmazlık oyunu heyecanı ile netlik kazandı. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar, 3'er tabak hazırladı. Kaptanlar takımlarına hangi yemeği yapacaklarını hiç konuşmadan anlatırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Heyecan dolu gecede dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Eleme potasına ise Batuhan girdi. Peki, dün gece MasterChef eleme adayı kimler oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar...