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Haberler Yaşam MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 14 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 14 Aralık MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da hangi takım dokunulmazlığı kazandı? Hız kesmeden devam eden lezzet yarışının üçüncü eleme adayı kim oldu? Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'ın 14 Aralık'ta yayınlanan bölümünden detaylar...

HABER MERKEZİ

MasterChef All Star 3. eleme adayı ile 3. dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı 14 Aralık (dün) akşamı yaşanan dokunulmazlık oyunu heyecanı ile netlik kazandı. TV8 ekranlarında haftanın her günü sevenleriyle buluşan MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar, 3'er tabak hazırladı. Kaptanlar takımlarına hangi yemeği yapacaklarını hiç konuşmadan anlatırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Heyecan dolu gecede dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Eleme potasına ise Batuhan girdi. Peki, dün gece MasterChef eleme adayı kimler oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar...

MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 14 Aralık MasterChef’te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımın dokunulmazlık oyununu kaybettiği gecede bireysel dokunulmazlığı Hasan kazandı.

Gecenin finalinde ise mavi takım eleme oylamasına gitti. Yapılan oylama sonucu potaya Batuhan girdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Esra, Barbaros ve Batuhan olarak belirlendi.

MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 14 Aralık MasterChef’te eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yarışmacılar 3 çeşit yemek hazırladı. Kaptanlar takımlarına hangi yemeği yapacaklarını hiç konuşmadan anlatırken ortaya renkli görüntüler çıktı. Eren ve Dilara'nın kaptan olduğu MasterChef'te gecenin menüsünde ise borscht çorbası, kilis pie ve lor tatlısı vardı.

Şefler bu etapta yarışmacılara verdikleri süreyi açıkladı. Süre sonunda yarışmacıların hazırladığı yemek menüleri şefler tarafından tadıldı. Şeflerin kararı ile dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 14 Aralık MasterChef’te eleme adayı kim oldu?

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bu etapta yarışmacılar müzayededen en iyi ürünleri seçti. Kuzu kaburga ve dana biftek protein olarak yer alırken sebze türleri ana malzemeler oldu.

Sürelerin belirlenmesinin ardından Eren, Hasan, Sergen ve Batuhan en iyi yemekleri yapmak için mücadele etti. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu finale Hasan ve Batuhan kaldı. Gecenin sonunda ise dokunulmazlığı Hasan elde etti.

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