Hamur nasıl mayalanır? Pratik hamur mayalama tekniği nedir?

Ev kadınları için mayaladıkları hamurun güzel olması oldukça önemlidir. Çünkü mayalanan hamur ne kadar güzel olursa o hamurdan yapılacak ekmek, poğaça gibi ürünler de o kadar güzel olmaktadır. Dolayısıyla kadınlar sürekli hamur mayalama konusunda püf noktaları araştırmaktadır.

HAMUR NASIL MAYALANIR?

Hamur mayalarken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle kullanılan maya seçimidir. Hamur mayalayanlar maya seçiminde yaş ya da kuru maya tercih edebilmektedir.

Yaş veya kuru hangisi seçilirse seçilsin öncelikle maya bir çay kaşığı kadar şeker ve bir bardak ılık sıvı yağ, süt ya da suyla karıştırılarak on beş dakika bekletildiğinde hamur daha güzel mayalanmaktadır.

Hamura tuz eklerken tuzun mayaya temas etmemesi de son derece önemlidir. Hamur un, sıvı yağ, maya, süt, yoğurt gibi çeşitli ürünler eklenerek yoğurulur. Bu yoğurma sonucunda hamur istenilen kıvama geldikten sonra derin bir kaba mayalanması için alınır. Üzerine bir örtü serilerek yarım saat hatta bir saat ılık bir ortamda bekletilir. Hamur bu bekletme sonucunda kabarır ve mayalanmış olur.