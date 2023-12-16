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Haberler Yaşam MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı? Bu haftanın kimler eleme adayı oldu?

MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı? Bu haftanın kimler eleme adayı oldu?

MasterChef All Star'ın 15 Aralık tarihinde yayınlanan bölümünde neler yaşandı? MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları belli oldu. Peki ödül oyununu kim kazandı? İşte 15 Aralık'ta yayınlanan MasterChef All Star'ın 180. bölümünde yaşananlar...

HABER MERKEZİ

MasterChef ödül oyununu kimin kazandığı cuma akşamı yaşanan ödül heyecanı ile netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın 15 Aralık tarihli son bölümünde mavi ve kırmızı takım Bursa'ya konuk oldu. Bu etabın sonunda mavi takım elenirken, kırmızı takım ikinci tura çıkarak finale yükseldi. Gecenin sonunda ise Dilara, Kıvanç, Barbaros ve Tahsin finale kaldı. En başarılı tabağı hazırlayan Barbaros haftanın ödülünü elde etti. Peki, 15 Aralık 2023 MasterChef All Star kim kazandı, para ödülünü kim aldı? İşte, MasterChef All Star ödülü kazanan yarışmacı...

MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? Bu haftanın kimler eleme adayı oldu?

ÖDÜL OYUNUNDA İLK TURU KİMLER KAZANDI?

Dün gece ödül oyununda mavi ve kırmızı takım Bursa'ya konuk oldu. Dış çekimde Bursa yöresine ait yemek menüsünde, Muradiye çorbası, kestaneli lahana sarması, balıklı pilav, Bursa pideli köfte ve cennet künkü vardı.

Şefler bu etapta tam 50 dakika süre verdi. Verilen süre ile beraber yarışmacılar en iyi menüyü hazırlamak için zamanla yarıştı. Sürenin ardından yarışmacıların yemekleri konuk jüriler tarafından değerlendirildi. Stüdyoda yapılan oy sayımı ile ödülün ilk turunu kırmızı takım kazandı.

MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? Bu haftanın kimler eleme adayı oldu?

MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

İlk turun ardından ikinci etapta ise bu kez kırmızı takım yeniden önlük giydi. Yarışmacılar bıçak çekerek kuraya katıldı. Şefler her yarışmacının seçtiği bıçağın üzerindeki rakamdaki tezgahlarda yemek yapacağını açıkladı.

MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? Bu haftanın kimler eleme adayı oldu?

Yarışmacıların seçtikleri tezgahlarda farklı malzemeler yer aldı. Difont malzemeler ile kutularda yer alan ana malzemeler ile kırmızı takım ayrı ayrı yaratıcı yemekler hazırladı. Verilen süre sonunda en iyi tabağı yapan isimler Kıvanç ve Barbaros oldu. Gecenin sonunda ise Barbaros başarılı tabağı yaparak ödülün sahibi oldu.

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