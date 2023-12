MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? Bu haftanın kimler eleme adayı oldu?

MasterChef ödül oyununu kimin kazandığı cuma akşamı yaşanan ödül heyecanı ile netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star'ın 15 Aralık tarihli son bölümünde mavi ve kırmızı takım Bursa'ya konuk oldu. Bu etabın sonunda mavi takım elenirken, kırmızı takım ikinci tura çıkarak finale yükseldi. Gecenin sonunda ise Dilara, Kıvanç, Barbaros ve Tahsin finale kaldı. En başarılı tabağı hazırlayan Barbaros haftanın ödülünü elde etti. Peki, 15 Aralık 2023 MasterChef All Star kim kazandı, para ödülünü kim aldı? İşte, MasterChef All Star ödülü kazanan yarışmacı...