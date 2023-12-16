MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? Bu haftanın kimler eleme adayı oldu?

ÖDÜL OYUNUNDA İLK TURU KİMLER KAZANDI?

Dün gece ödül oyununda mavi ve kırmızı takım Bursa'ya konuk oldu. Dış çekimde Bursa yöresine ait yemek menüsünde, Muradiye çorbası, kestaneli lahana sarması, balıklı pilav, Bursa pideli köfte ve cennet künkü vardı.

Şefler bu etapta tam 50 dakika süre verdi. Verilen süre ile beraber yarışmacılar en iyi menüyü hazırlamak için zamanla yarıştı. Sürenin ardından yarışmacıların yemekleri konuk jüriler tarafından değerlendirildi. Stüdyoda yapılan oy sayımı ile ödülün ilk turunu kırmızı takım kazandı.