Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Hafize Gaye Erkan’ın hayatı...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLDU

Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve üniversite sınavında derece yaparak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girdi. Bölümünü birincilikle tamamladı ve ardından Princeton Üniversitesi'nden kabul edilerek yurt dışına taşındı. Princeton'da iki yıllık doktora programını bir yılda tamamlayan ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Bu sayede ülkedeki "en genç finans profesörü" unvanını elde etmiş oldu.



Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.