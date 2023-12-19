Kuruluş Osman’ın 141. bölümünde neler olacak?

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 141. Bölümünde Alaeddin Bey, Gonca Hatun hakkında annesi Bala Hatun'la konuşurken, Orhan Bey'in Holofira'yı kaçırması ise Mehmet Bey'le karşı karşıya gelmesine sebep olur. Öte yandan Osman Bey, her şeyin sorumlusunu Yakup Bey ilan eder.

141.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY, SANCAKSIZLAR'IN CEZASINI KESECEK Mİ?

Osman Bey, Yakup Bey'e oyununu bildiğini ima ederek gözdağı verir. Osman Bey'in alpları Sancaksızlar'la karşı karşıya gelmişken o beyleri güzel bir yemekle ağırlayacaktır. Sancaksızlar, Osman Bey'in karşısına getirildiğinde Yakup Bey'le kurdukları oyunu açık edecekler midir?