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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'ın 141. bölümünde neler olacak?

Kuruluş Osman'ın 141. bölümünde neler olacak?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, çarşamba akşamı 141. bölümüyle ekranlara girecek. Dizinin meraklıları şimdiden araştırmaya başladı. Kuruluş Osman'ın 141. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 141. Bölümünde Alaeddin Bey, Gonca Hatun hakkında annesi Bala Hatun'la konuşurken, Orhan Bey'in Holofira'yı kaçırması ise Mehmet Bey'le karşı karşıya gelmesine sebep olur. Öte yandan Osman Bey, her şeyin sorumlusunu Yakup Bey ilan eder.

141.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

OSMAN BEY, SANCAKSIZLAR'IN CEZASINI KESECEK Mİ?

Osman Bey, Yakup Bey'e oyununu bildiğini ima ederek gözdağı verir. Osman Bey'in alpları Sancaksızlar'la karşı karşıya gelmişken o beyleri güzel bir yemekle ağırlayacaktır. Sancaksızlar, Osman Bey'in karşısına getirildiğinde Yakup Bey'le kurdukları oyunu açık edecekler midir?

Kuruluş Osman’ın 141. bölümünde neler olacak?

MALHUN HATUN VE SAADET HATUN ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Orhan Bey'in Holofira'yı pazardan kaçırması Saadet Hatun'la Malhun Hatun'u karşı karşıya getirir. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

HOLOFİRA'NIN HAMLESİ

Holofira, Orhan'ın onu alıp götürmesinin üzerine Mehmet ve Orhan karşı karşıya gelir. Arada kalan Holofira bu çatışma sonrası nasıl bir hamle yapacaktır?

Kuruluş Osman’ın 141. bölümünde neler olacak?

ALAEDDİN BEY'İN SEVDA İTİRAFI

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a sevdasını söylemiştir. Gonca bu itiraf karşısında ne yapacaktır? Alaeddin Bey, Gonca meselesini Bala Hatun'la konuşur. Bala Hatun'un Alaeddin'e verdiği tavsiyeler Gonca ve Alaeddin sevdasını nasıl etkileyecektir?

YAKUP BEY'İN AMACI NEDİR?

Yenişehir'den dönen Yakup Bey, Vasilis'i altın karşılığında Haçlılarla takas etme kararı alır. Yakup Bey'in bu kararında Üstat Gera'nın nasıl bir etkisi vardır? Yakup Bey bu takasla aslında neyi hedeflemektedir?

Kuruluş Osman’ın 141. bölümünde neler olacak?

ORHAN BEY VE HOLOFİRA'NIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKACAK MI?

Malhun Hatun, Orhan'ın ısrarına karşı şartını koşar. Eğer Holofira Müslüman olursa evlenmelerine müsaade edecektir. Fakat Holofira, Müslüman olmayacağını söyler. Orhan Bey Holofira'yı ikna edebilecek midir? Uç Pazar'da Holofira ve Aysima karşı karşıya gelir. Buna şahit olan Malhun Hatun ne yapacaktır?

OSMAN BEY, EVLATLARINI KURTARABİLECEK Mİ?

Vasilis takasında Karacelasun ve Mehmet Bey çatışır. Orhan ve Alaeddin de bu çatışmaya dahil olur fakat Karacelasun üstün gelmektedir. Bunun haberini alan Osman Bey her şeyden Yakup Bey'i sorumlu tutar. Osman Bey şimdi ne yapacaktır? Evlatlarını Karacelasun'un elinden kurtarabilecek midir?

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