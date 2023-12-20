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Haberler Yaşam Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri 'Resim Ödül'ü verilen Hasan Aycın kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri 'Resim Ödül'ü verilen Hasan Aycın kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahipleriyleriyle biraraya geldi. Hasan Aycın 'Karikatür Ödülü'nün sahibi oldu. Peki Hasan Aycın kimdir? Hasan Aycın'ın mesleği nedir, eserleri nelerdir? Hasan Aycın kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde ödül sahipleriyle biraraya geldi. Hasan Aycın 'Karikatür Ödülü'ne layık görüldü. Hasan Aycın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri ’Resim Ödül’ü verilen Hasan Aycın kimdir?

HASAN AYCIN KİMDİR?

20 Eylül 1955'te Balıkesir'in Aslıhantepecik köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde (1966), İmam-Hatip Okulu'nu Balıkesir'de (1974) bitirdi.

Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (1980) mezun oldu. 1975-1982 yılları arasında Merinos Fabrikası'nda (Bursa) grafiker olarak çalıştı. Bir süre Balıkesir'de pazarcılık yaptı. Askerliğini kısa dönem olarak Menemen'de (1983) yaptı. 1984 yılında İstanbul'a yerleşip serbest grafikerliğe başladı. Kayıtlar dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Halihazırda çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürüyor.

İlk çizgisini 3 Şubat 1978'de Yenidevir gazetesinde yayımladı. Milli Gazete ve Zaman gazeteleri ile Mavera, Yönelişler, Aylık Dergi, İslâm, Kadın ve Aile, Gül Çocuk, Mavi Kuş, Birdirbir, Inquiry, Kardelen, Kayıtlar, Kitap Postası, Kudüs, Elif ve Mostar dergilerinde çizgileriyle yer aldı.

Halen Yedi İklim, Hece, Hece Öykü, İtibar, Tohum, Kur'ani Hayat dergileri ile Yeni Şafak gazetesinde çiziyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri ’Resim Ödül’ü verilen Hasan Aycın kimdir?

ESERLERİ

KARİKATÜR (Albüm): Bocurgat (1989), Gece Yürüyüşü (1994), Âsâ (1998), Kulbar (2003), Kırk Hadis Kırk Çizgi (2007), Azhan (2008), Nun (2008), Zılal (2009).

MASAL: Alpembecik Gülpembecik (2002), Ayna (2002), Billur Sürahi (2002), Elmas Yüzük (2002), İncili Çevre (2002), Keloğlan Masalları (6 kitap, 2002) Esrarnâme (11 masal, 2003), Sahipkıran (2010), Kudüs Ey Ey (2010), Bin Hüseyin (2012).

SÖYLEŞİ: Müşahedât (2003), Güneşin Altında Söyleşiler (2007).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Bocurgat (2007), Gözgü (2007).

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