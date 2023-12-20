Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri ’Resim Ödül’ü verilen İlhami Atalay kimdir? İlhami Atalay nerelidir?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödül sahipleriyle bir araya geldi. İlhami Atalay 'Resim Ödülü'nün sahibi oldu. Peki İlhami Atalay kimdir? İlhami Atalay nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar...

İLHAMİ ATALAY KİMDİR?

17 Ekim 1948 yılında Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya geldi. 1972 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi' ni bitirdi. Aynı yıl ihtisas bursunu kazanarak Berlin' e gitti.

1973 – 1978 yılları arasında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Sanatlar Akademisi'nde resim ve duvar halıcılığı alanlarında ihtisasını tamamladı.

1975 yılında Fransa'da, 1976 yılında İsviçre ve İspanya'da, 1977 yılında İngiltere'de resim, tekstil obje, duvar halısı sahalarında araştırma ve incelemelerde bulundu.

1978 yılında yurda döndü. Mecburi hizmet dolayısıyla çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1981'de Isparta Sümerbank Halıcılık Müessesesi'nde desinatör olarak çalıştı.

1981 – 1983 yıllarında Isparta'da serbest halı desinatörü olarak çalıştı.

1983 yılında İstanabul' a döndü ve yeniden resim çalışmalarına başladı.

1984'de İstanbul Sultanahmet' de İLHAMİ ATALAY SANAT GALERİSİ'ni açtı. Burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Temel felsefesi Anadolunun kültürel çeşitliliğini, halkın yaşan biçimini, değerlerini, destanların, evrensel sanat öğeleriyle işleyerek eserler üretmek olan "DİNAMİZM" grubunu kurdu.

Kendini tekrar etmeyen, her bir seride yeni bir kompozisyon, yeni bir üslup geliştiren İlhami Atalay, Anadolu kilimlerinden esinlenerek renleri birbirini gölgelemeyecek şekilde sonsuz bir armoni oluşturarak kullanmaktadır.

İlhami Atalay' ın eserleri Türkiye' de ve dünyanın birçok kişisel ve karma sergisinde yer aldı.

Sanatçının eserleri çeşitli ulusal ve uluslararası koleksiyonlarda yer almaktadır.

Birçok ödül sahibi olan İlhami Atalay son olarak, resim sanatına verdiği emek, geleneksel düşünce ve sanat birikimini modern sanatın imkanlarıyla dile getirmektesindeki başarısı, yetiştirdiği öğrenciler yoluyla resim sanatının sevilmesinde ve gelişmesindeki katkılarından dolayı 2022 Necip Fazıl K��sakürek Saygı Ödülü ne layık görülmüştür.