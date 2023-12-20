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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri 'Resim Ödül'ü verilen İlhami Atalay kimdir? İlhami Atalay nerelidir?

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ödüller sahiplerini buldu. Ressam İlhami Atalay, 'Resim Ödülü'ne layık görüldü. Peki İlhami Atalay kimdir? İlhami Atalay nerelidir, mesleği nedir? İlhami Atalay kaç yaşında? İlhami Atalay'ın eserleri nelerdir? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödül sahipleriyle bir araya geldi. İlhami Atalay 'Resim Ödülü'nün sahibi oldu. Peki İlhami Atalay kimdir? İlhami Atalay nerelidir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar...

İLHAMİ ATALAY KİMDİR?

17 Ekim 1948 yılında Artvin'in Arhavi ilçesinde dünyaya geldi. 1972 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi' ni bitirdi. Aynı yıl ihtisas bursunu kazanarak Berlin' e gitti.

1973 – 1978 yılları arasında Berlin Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ve Tatbiki Sanatlar Akademisi'nde resim ve duvar halıcılığı alanlarında ihtisasını tamamladı.

1975 yılında Fransa'da, 1976 yılında İsviçre ve İspanya'da, 1977 yılında İngiltere'de resim, tekstil obje, duvar halısı sahalarında araştırma ve incelemelerde bulundu.

1978 yılında yurda döndü. Mecburi hizmet dolayısıyla çeşitli devlet görevlerinde bulundu. 1981'de Isparta Sümerbank Halıcılık Müessesesi'nde desinatör olarak çalıştı.

1981 – 1983 yıllarında Isparta'da serbest halı desinatörü olarak çalıştı.

1983 yılında İstanabul' a döndü ve yeniden resim çalışmalarına başladı.

1984'de İstanbul Sultanahmet' de İLHAMİ ATALAY SANAT GALERİSİ'ni açtı. Burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Temel felsefesi Anadolunun kültürel çeşitliliğini, halkın yaşan biçimini, değerlerini, destanların, evrensel sanat öğeleriyle işleyerek eserler üretmek olan "DİNAMİZM" grubunu kurdu.

Kendini tekrar etmeyen, her bir seride yeni bir kompozisyon, yeni bir üslup geliştiren İlhami Atalay, Anadolu kilimlerinden esinlenerek renleri birbirini gölgelemeyecek şekilde sonsuz bir armoni oluşturarak kullanmaktadır.

İlhami Atalay' ın eserleri Türkiye' de ve dünyanın birçok kişisel ve karma sergisinde yer aldı.

Sanatçının eserleri çeşitli ulusal ve uluslararası koleksiyonlarda yer almaktadır.

Birçok ödül sahibi olan İlhami Atalay son olarak, resim sanatına verdiği emek, geleneksel düşünce ve sanat birikimini modern sanatın imkanlarıyla dile getirmektesindeki başarısı, yetiştirdiği öğrenciler yoluyla resim sanatının sevilmesinde ve gelişmesindeki katkılarından dolayı 2022 Necip Fazıl K��sakürek Saygı Ödülü ne layık görülmüştür.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri ’Resim Ödül’ü verilen İlhami Atalay kimdir? İlhami Atalay nerelidir?

SERGİLER / ÖDÜLLER

1963 Artvin Lisesi Resim Yarışması İkinciliği
1969 Akademi desen yarışması mansiyon.
1970 ahmet Andiçen yarışması gümüş madalya
1970 Cevat Dereli atölyesi birincilik ödülü.
1971 Can İren birincilik ödülü.
1971 Şehir Galerisi grup sergisinde "Beyin Makinesi"ni sergiledi
1972 Akademiden mezuniyet; Avrupa imtihanlarını kazandı.
1975-78 Berlin Sanat Festivallerine katıldı
1976 Berlin Akademisi toplu sanat sergisine katıldı.
1977 XII. Uluslararası Monte Carlo Sanat Fsetivalinde Türkiye'yi temsil etti.
1978 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Hareket ve Zaman" konulu sergisi.
1978 İstanbul Sanat Festivali'nde, Sanatkarlar Derneği'nin karma sergisine katıldı.
1978 Türk Tabiatını Koruma Derneği'nin İntercontinental Hotel'de ki sergisi.
1978 Sanatkarlar Derneği'nin 46. Plastik Sanatlar Sergisi.
1979 İzmir İş Sanat galerisi sergisi
1979 "YENİ DİNAMİZM" bildirisi ile İstanbul İş Sanat Galeresinide resim- halı sergisi
1979 Kızıltoprak Sanat Galerisi'nde "DEVR-İ MAYMUN" sergisi
1979 Taksim Sanat Galerisi "HAMSİ VE DİNAMİZM" sergisi
1979 Ankara Kızılay Sanat Galerisi resim sergisi.
1979 Devlet resim helykel sergisinde "YENİ DİNAMİZM" tablosu müzeye alındı
1979 VI. Evrensel Türk Sanatı Kongresi, Münih Sergisi
1980 İzmir Resim Heykel Müzesi'nde "DİNAMİZM" sergisi
1980 ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde "DİNAMİZM" sergisi.
1981 Isparta, Resim-Halı tasarıları sergisi
1983 17. DYO resim sergisi.
1983 V. Altın Palet Ödülü.
1983 Meteksan desen yarışması ödülü
1984 Yunus Emre Kültür ve Sanat Şenliğine iştirak etti.
1984 ENKA Sanat ve Bilim Ödülleri sergisi
1984 İLHAMİ ATALAY SANAT GALERİSİ'nin açılışı ve sürekli sergi.
1985 Günümüz Sanatçıları Sergisi
1985 İstanbul Güzel Sanatlar Galerisi'nde "DİNAMİZM RENGARENK" sergisi.
1985 DYO sergisine katıldı.
1985 İş Sanat Galerisi'nde "ANADOLU" konulu resim sergisi
1985 Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde "DİNAMİZM" sergisi
1985 Galerie am Stauffacher ZÜRİH-İSVİÇRE sergisi
1986 Akbank Sanat Galerisi resim sergisi.
1986 Devlet Resim Heykel Sergsi'ne katıldı.
1986 Palace de la gare, Aix-Les Bains-FRANSA resim sergisi
1986 Jokey Kulübü Resim Slergisi'ne katıldı.
1986 Taksim Sanat Galerisi'nde "BUNLAR BİZİM KADINLARIMIZ" konulu resim sergisi
1987 Çapa Tıp Fakültesi'nde resim sergisi
1987 Yunus Emre Sanat Festivaline katıldı
1987 İtalya-Taranto Galeri Extra'da "TUTTO" Grup sergisi
1987 Galeria d'Arte Dimensione, Lecce-İTALYA "ASPETTİ DELL İNFORMALE" Grup sergisi
1988 Taranto – italya, Artisti dell'arca grubunun "ALLA LUCE I FATTI LAREALİTA-LA FANTASİA IL QUOTİDİANO MOVİMENTİ ETENDENZE" sergisi
1989 2. İstanbul Kültür Sanat Şenliği resim sergisi
1990 Yıldız Sarayı Silahhane'de Losemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen karma sergi
1991 İstanbul Basın Müzesi'nde "HAZRETİ MEVLANA" Konulu karma sergi
1992 Ekim, CHATEAU DE AVRİLLE, ANGER – FRANSA
1992 Kasım 6, Luwgshfen Oppau – ALMANYA, Deutch Bank'ta resim sergisi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri ’Resim Ödül’ü verilen İlhami Atalay kimdir? İlhami Atalay nerelidir?

1994 Tarih Araştırma Vakfı, Türk-İslam Sanatları Sergisi Altunizade Kültür Merkezi
1996 Şubat 3- 17 İlhami Atalay Sanat Galerisi'nde karma sergi
1996 Mayıs 3, Ankara Hilton Hotel'dea Türk Kurultayı Münasebetiyle resim sergisi
1996 Mayıs 4, İstanbul Conrad Hotel'de Türk Kurultayı Adına resim sergisi
1996 Mayıs, Çin Halk Cumhuriyeti davetlisi olarak Anhui Müzesi ve Suchou şehrinde resim sergileri
1996 Haziran 21-24, XX. Arhavi Festivali Grup sergisi
1996 Temmuz 13, Sarıyer Kültür Merkezi'nde grup sergisi
1996 Ağustos 29, Gölcük Festivali'nde grup sergisi
1996 Ekim 7-24 akbank Adapazarı Sanat Galerisi'nde grup sergisi
1997 Ekim Taksim Sanat Galerisi'nde resim sergisi
1997 Aralık 17 – Ocak 30 Çorlu Akbank Sanat Galerisi grup sergisi
1998 Arhavi Kültür Festivali Grup sergisi
2000 8. Türk Kurultayı gurup sergisi,Samsun- Türkiye
2001 "Kültürumüzden Sentezler" ,Türk DünyasıSanatçıları Birliği Sergisi, Taksim- İstanbul
2002 Mahfel Mado Sanat Galerisi gurup sergisi,Bursa-Türkiye
2002 Rotterdam "Kunst Galerie Anatolia" ,"Anadolu' dan esintiler gurup sergisi,Hollanda
2004 Rotterdam Kunst Galerie Anatolia" "Anadolu ' dan izlenimlar" gurup sergisi,Hollanda
2008 Dubai Gulf art fair,Körfez sanat fuarı, aile sergisi,Dubai
2010 1. Uluslar arası İstanbul Trienali,karma sergi,Antrepo No: 5,Tophane-İstanbul
2011 "Âlemler" kişisel resim sergisi ,İlhami Atalay Sanat galerisi,Sultanahmet,İstanbul
2014 8. Erguvan Sergisi – Marmara Üniversitesi
2017 Kişisel Sergi- Taksim Kültür A.Ş Sanat Galerisi
2018 Önder Sanata Hizmet Ödülü
2018 "Geometrik Desenler" Sergisi ve Canlı Performans – Yeditepe Bienali
2018 "Bahar" Sergisi – Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi
2019 " Altın Çağın Başlangıcı" Sergisi- Ankara KAGEM
2022 Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü
2023- İlhami Atalay Resim Sergisi- İstanbul Atatürk Sergi Merkezi

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