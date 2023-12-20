Esra Erol’da ilginç olay! O kelimeyi söyledi, eşi canlı yayında bayıldı

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.
ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ
Muhammet Arslan, eşi Çiğdem Arslan'ın kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.
ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.
ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ
Muhammet Arslan, eşi Çiğdem Arslan'ın kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.
CANLI YAYINA ÇIKTI
Ünlü sunucu ve ekibi, Çiğdem Arslan'a ulaşarak canlı yayına çıkardı.
"EVLİLİĞİ BİTİRMEK İSTİYORUM"
Dünkü programda canlı yayına telefonla bağlanan Çiğdem Arslan, eşinin çalışmadığını ve evliliğini bitirmek istediğini dile getirdi.
"30 KEZ KAÇTI"
Muhammet Bey, eşinin '30 kez' kaçtığını belirtti.
BÜYÜK YÜZLEŞME
Bugün ise Çiğdem Hanım, canlı yayına çıktı ve eşler yüzleşti.
"SEVİYORUM BOŞANMAM"
Muhammet Bey, "Karım 30 kez kaçsa da onu seviyorum, boşanmam. Müzikholde çalıştığını duydum, ama Zonguldak'ta bir arkadaşının yanındaymış" dedi.
"REZİLLİK ARTIK BİTSİN"
Çiğdem Hanım, "Bizi rezil ettin. Ailemizi de bizi de rezil ettin. Bu rezillik artık bitsin" diye konuştu.
EŞİ İNTİKAM ALDI!
Ancak Çiğdem Arslan eşinden intikam almak isteyince olanlar oldu.
PIRASA SÖZÜNÜ DUYUNCA CANLI YAYINDA BAYILDI
Muhammet Arslan, eşinin ağzından 'pırasa' kelimesini duyunca canlı yayında bayıldı. O anlar ise canlı yayına damga vurdu.