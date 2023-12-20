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Haberler Yaşam Esra Erol'da ilginç olay! O kelimeyi söyledi, eşi canlı yayında bayıldı

Esra Erol'da ilginç olay! O kelimeyi söyledi, eşi canlı yayında bayıldı

Atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da, izleyenleri şaşkına çeviren ilginç bir olay yaşandı. Esra Erol'da programına katılan Muhammet Arslan, eşi Çiğdem Arslan'ın kayıp olduğunu söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol ve ekibi Arslan'ın eşini bulup canlı yayına çıkardı. Stüdyoya gelen Çiğden Arslan, eşinden intikam almak için Muhammet Arslan'ın tiki olduğu 'pırasa' kelimesini söyledi. Muhammet Arslan canlı yayında bayıldı. İşte o anlar...

HABER MERKEZİ

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeniyle izlendi.

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ

Muhammet Arslan, eşi Çiğdem Arslan'ın kayıp olduğunu belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol’da ilginç olay! O kelimeyi söyledi, eşi canlı yayında bayıldı

CANLI YAYINA ÇIKTI

Ünlü sunucu ve ekibi, Çiğdem Arslan'a ulaşarak canlı yayına çıkardı.

"EVLİLİĞİ BİTİRMEK İSTİYORUM"

Dünkü programda canlı yayına telefonla bağlanan Çiğdem Arslan, eşinin çalışmadığını ve evliliğini bitirmek istediğini dile getirdi.

"30 KEZ KAÇTI"

Muhammet Bey, eşinin '30 kez' kaçtığını belirtti.

Esra Erol’da ilginç olay! O kelimeyi söyledi, eşi canlı yayında bayıldı

BÜYÜK YÜZLEŞME

Bugün ise Çiğdem Hanım, canlı yayına çıktı ve eşler yüzleşti.

"SEVİYORUM BOŞANMAM"

Muhammet Bey, "Karım 30 kez kaçsa da onu seviyorum, boşanmam. Müzikholde çalıştığını duydum, ama Zonguldak'ta bir arkadaşının yanındaymış" dedi.

"REZİLLİK ARTIK BİTSİN"

Çiğdem Hanım, "Bizi rezil ettin. Ailemizi de bizi de rezil ettin. Bu rezillik artık bitsin" diye konuştu.

Esra Erol’da ilginç olay! O kelimeyi söyledi, eşi canlı yayında bayıldı

EŞİ İNTİKAM ALDI!

Ancak Çiğdem Arslan eşinden intikam almak isteyince olanlar oldu.

Esra Erol’da ilginç olay! O kelimeyi söyledi, eşi canlı yayında bayıldı

PIRASA SÖZÜNÜ DUYUNCA CANLI YAYINDA BAYILDI

Muhammet Arslan, eşinin ağzından 'pırasa' kelimesini duyunca canlı yayında bayıldı. O anlar ise canlı yayına damga vurdu.

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