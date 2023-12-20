Esra Erol’da ilginç olay! O kelimeyi söyledi, eşi canlı yayında bayıldı

BÜYÜK YÜZLEŞME

Bugün ise Çiğdem Hanım, canlı yayına çıktı ve eşler yüzleşti.

"SEVİYORUM BOŞANMAM"

Muhammet Bey, "Karım 30 kez kaçsa da onu seviyorum, boşanmam. Müzikholde çalıştığını duydum, ama Zonguldak'ta bir arkadaşının yanındaymış" dedi.

"REZİLLİK ARTIK BİTSİN"

Çiğdem Hanım, "Bizi rezil ettin. Ailemizi de bizi de rezil ettin. Bu rezillik artık bitsin" diye konuştu.