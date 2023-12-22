Sorumlu amirlerin görev yeri değiştirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin soru üzerine, olayda gerekli denetim ve gözetimi yapmayan sıralı amirlerin görev yerlerinin değiştirildiğini açıkladı. Açıklamada, "Olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır" denildi. Kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin (TSK) ve Sayın Bakanımızın (Yaşar Güler) Atatürk sevgisini ve Atatürk'e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir" dedi

2023'TE 2 BİN 120 TERÖRİST ETKİSİZ

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/ KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam ettiğini ifade eden Aktürk, "Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiş, böylece yıl içerisinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaşmıştır" dedi.