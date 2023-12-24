Hakan Ersöz’ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

YENİ Asır Gazetesi Görsel Yönetmeni Hakan Ersöz'ün kıymetli annesi Fikriye Ersöz hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Fikriye Ersöz, önceki gün hayata gözlerini yumdu. 87 yaşındaki Fikriye Ersöz'ün cenaze namazı dün Buca Muradiye Camii'nde öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazı sırasında Hakan Ersöz'ü yakınları ve dostlarının yanı sıra uzun yıllardır çalıştığı Yeni Asır Gazetesi'ndeki mesai arkadaşları da yalnız bırakmayıp taziye dileklerinde bulundular. Biz de Yeni Asır ailesi olarak Fikriye Ersöz'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.