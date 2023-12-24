Sanatçı Gözde Uslu’nun performansı tam not aldı

İzmirli başarılı sanatçı Gözde Uslu, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Süreyya Yalçın'ın Divan Bodrum Otel'de gerçekleştirilen ve 3 gün süren doğum günü partisinde sahneye çıktı. Gecede geniş pop repertuvarıyla beğeni toplayan Gözde Uslu, 1900 Orkestrası ile birlikte 3 buçuk saat boyunca konukları müzik yolculuğuna çıkardı.

Sesiyle tüm konukları adeta büyüleyen Gözde Uslu, "Çok sevdiğim arkadaşım Süreyya Yalçın'ın doğum gününde sahneye çıktığım için çok mutluyum. Ona eşi Ozan Baran ile birlikte bu sürprizi planladık. Müzik benim için bir tutku ve uzun bir yolculuk. Kendimi sürekli geliştiriyorum. TRT eğitmenlerinden şan dersi alıyorum. Hedefim bir gün Harbiye'de konser vermek" dedi.

Gecede modacı Volkan Kerimoğlu imzasını taşıyan tuvaletiyle göz kamaştıran Sanatçı Gözde Uslu, gecenin düzenlenmesinde büyük katkıları olan menajeri Seda Bilgehan ve Modacı Volkan Kerimoğlu'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti.