Sevdiklerinizi yılbaşı hediyenizle gülümsetin

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte ailemize, arkadaşlarımıza ve sevdiklerimize hediye alma telaşı sarar hepimizi.İlk etapta düşünmeniz gereken, kişisel bir ihtiyaç mı karşılayacaksınız yoksa lükse mi kaçacaksınız? Ev hediyesi mi olacak, yoksa kişisel bir eşya mı? Kültür-sanat kategorisinde bir hediye mi seçeceksiniz yoksa kıyafet mi, aksesuvar mı?

İÇİNİZDEN GELEN BİR JEST

HEDİYE alacağınız kişiyle olan yakınlığınız, nasıl bir hediye almanız gerektiği konusunda önem taşıyor. Aslında hediye içten gelen bir jesttir. Bu yüzden nasıl hissediyorsanız öyle davranmalısınız. Ancak hediyenizin maddi veya manevi değeriyle karşı tarafı mahcup etme olasılığı var, o yüzden dikkatli düşünün. Kız arkadaşına, eşine hediye alacaklar öncelikle hediye verecekleri kişinin zevklerini bilmeli. Bu doğrultuda karar vermek çok daha kolay olacaktır.

İLGİ ALANINA GÖRE SEÇİN

MESELA kozmetiğe düşkün birine hediye alacaksanız işiniz çok kolay. Kokudan, cilt bakımına, makyajdan sevimli masaj aletlerine kadar türlü seçenek var. Saç şekillendiriciler de bir alternatif. Hediye alacağınız kişi eğer spor yapmayı seviyorsa yürüyüş ayakkabısı iyi bir hediye olabilir ya da mutfağına düşkünse ızgara veya tost makinesi kullanışla bir hediye olur. Çay kahve takımları ya da sevimli bardaklar da güzel bir seçenek... Evini seven birisine hediye alacaksanız da çok sayıda seçeneğiniz var demektir. Örneğin dekoratif hediyeler. Tabii bu kişinin ev dekorasyonunu doğru değerlendirerek bir seçim yapmanız şart. Yatak örtüleri ve nevresim takımları da seçenek fazlalığı nedeniyle göz önüne alınabilecek alternatiflerden.

TEKNOLOJİ DÜŞKÜNLERİNE

OKUMAYI seven, hobileri olan bir eşiniz varsa, ona en çok satan kitaplardan bir derleme yapabilir ya da bir dans kursuna üyelik hediye edebilirsiniz. Son olarak hemen her kadının gözdesi mücevher... Küpe ya da yüzük, bu alanda da tercih yaparken çok zorlanmayacağınızı düşünüyoruz. Kadınlar da eşlerine hediye alırken erkekler kadar zorlanmasa da onlar için de birkaç önerimiz olacak. Bir erkek için alınabilecek en kalıcı ve muhtemelen en kullanışla hediyelerden biri kol saatidir. Hediye alacağınız kişinin zevkine göre deri ya da metal kayışlı, spor ya da klasik tarzda seçim yapabilirsiniz. Eğer teknoloji düşkünü bir eşiniz varsa, teknoloji marketler bu konuda imdadınıza yetişebilir.

SOFRANIZI RENKLENDİRİN

KONUKLARINIZ için hazırladığınız sofraya konuklarınıza vereceğiniz hediyelerinizi de koyabilirsiniz. Hatta minik keselerde ya da sevimli kutularda hazırlayacağınız hediyeleri sofra dekorasyonunuzun bir parçası haline bile getirebilirsiniz. Konseptinizin rengine uygun hazırlayabileceğiniz karton poşetlerin içine de hediyelerinizi koyabilirsiniz. Fotoğraf çerçeveleri, albümler, mumlar, cüzdanlar ve vazolar çok fazla yer kaplamaz. El yapımı hediyeler de konuklarınızı çok mutlu eder. Örneğin keçeden anahtarlıklar ya da kumaştan lavanta keseleri hazırlayabilirsiniz...