Şişkinlik ve sindirim sorunlarınız varsa SIBO testi yaptırmalısınız

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Var, "İnce Bağırsakta Aşırı Bakteri Çoğalması" anlamına gelen SIBO'nun teşhisinde uygulanan nefes testi hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Var, SIBO'nun huzursuz bağırsak sendromu, fibromiyalji, çölyak, gül hastalığı ve egzama gibi cilt hastalıklarıyla depresyona yol açabildiğini söyledi.

BAĞIŞILIK SİSTEMİ ZAYIFSA...

Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu olarak, SIBO testini İzmir'de ilk defa uyguladıklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Var, "SIBO, çölyak, crohn veya huzursuz bağırsak sendromu gibi gastrointestinal bozuklukları olan hastalarda normal kişilere göre daha yaygındır. SIBO için risk faktörleri arasında antiasit ilaçların kronik kullanımı, kronik pankreatit, diyabet ve bağışıklık sisteminin zayıflaması sayılabilir. SIBO'nun bakteriyel çoğalmaya karşı bir veya daha fazla savunma mekanizmasının zayıflamaya başlamasıyla geliştiği ortaya konmuştur. SIBO sıklıkla spesifik olmayan sindirim bulguları içerir. Bu bulgular, besinlerle alınan bazı karbonhidratların bakterilerce fermantasyonu sonucu meydana gelir" dedi.

BAŞARILI SONUÇLAR VERİYOR

Kronik ishal, kabızlık, karında şişkinlik, kramp, mide bulantısı, asit reflü, mide gazı ve geğirmenin SIBO'nun yaygın bulguları olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Var, "SIBO ilerledikçe kilo kaybı, yetersiz beslenme ve kemik erimesi gibi sindirim bozukluğu belirtileri baskın olabilir. Bağırsaklarımızda bulunan koruyucu bariyerin çoğalan bakterilerce bozulması sistemik semptomları ortaya çıkabilir; eklem ağrıları, deri döküntüleri, ruh hali değişiklikleri, yorgunluk veya hashimato gibi otoimmün hastalıklar eşlik edebilir" diye konuştu. Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu olarak SIBO'nun tespiti için SIBO nefes test kiti kullandıklarını ve bu cihazın Türkiye distribütörü olduklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Var, SİBO tanısı koymada yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ettiklerini dile getirdi.

MALİYETİ ÇOK DAHA DÜŞÜK

Prof. Dr. Ahmet Var, "SIBO tanısı için zor ve pahalı olan bakteri sayımı yerine kullanımı kolay ve düşük maliyetli olan SIBO nefes testini seçmek hastalara avantaj sağlıyor. Bu testin kullanımından önce hazırlık aşamaları bulunuyor. Eğer hasta antibiyotik kullanmış ise mutlaka üzerinden 4 hafta geçmesini bekliyoruz. Hastanın testten 24 saat öncesi uygulaması gereken, yüksek lifli gıdaların ve fermente olabilen şekerlerin kısıtlandığı 1 günlük bir diyeti var. Son 12 saat aç kaldıktan sonra hastaya 10 gram laktüloz 1 su bardağı suda çözülerek içirilir. 2 saat boyunca hastadan alınan nefes örnekleri analiz edilerek SIBO olup olmadığı ortaya konuyor. Testi pozitif çıkan hastalarımızı bir an önce tedavi sürecine başlamaları için mutlaka SIBO konusunda deneyimli uzman hekimlere yönlendiriyoruz" diye konuştu.

İZMİR'DE SADECE TALATPAŞA LABORATUVARLAR GRUBU'NDA

SIBO nefes test kitinin bireysel olarak da kullanılabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Var, "SIBO nefes testi İzmir'de sadece Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu'nda uygulanıyor. SIBO belirtileri taşıdığınızı düşünüyorsanız veya hekiminiz sizde SİBO'nun varlığından kuşkulanmış ise Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu'nda hidrojen / metan testini yaptırabilirsiniz. Nefes testi için gerekli solunum hava örneğini size sağladığımız ev kiti yardımıyla kendi ev ortamınızda kolayca toplayabilirsiniz. Dilerseniz laboratuvarlarımızdan randevu alıp uzman personelimiz yardımıyla da Mavişehir veya Alsancak şubelerimizde nefes örneğinizi verebilirsiniz" dedi.