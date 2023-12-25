MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 24 Aralık’ta MasterChef’e veda eden isim...

DUYGUSAL VEDA



Final haftasında elenen Batuhan son kez duygularını dile getirerek şunları söyledi;

"Gerçekten bu sene benim için çok farklı oldu. Hem MasterChef için hem genel hayat için. Birşeylerin daha çok farkında olarak yıl geçirdim. Çok mutluyum, İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırdım belki ama daha güzel şeyler başardım. Sizinle daha yakınım ekiple daha yakınım ve yeni bir yol izliyoruz Acun medya ekibiyle. O konuda da motivasyonum tam. Elimden geldiği kadar durmadan çalışmaya devam edeceğim. Bir çok yol var inanıyorum ki o yolda da elimden geleni yapacağım. Bazen de nasip kısmet. Herzaman çok farkla kasmaktansa akışına bırakarak gitme kararı aldım son iki yıldır. Böylelikle daha mutluyum daha huzurluyum. Kapanış yaptım son oyunda. Sezon kapanışı. Bundan başka pota oyunu yok, teşekkür ederim. Çok güzel vakit geçirdim. Çok sağolun."