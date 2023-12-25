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Haberler Yaşam MasterChef All Star'da kim elendi? İşte 24 Aralık'ta MasterChef'e veda eden isim...

MasterChef All Star'da kim elendi? İşte 24 Aralık'ta MasterChef'e veda eden isim...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini üstlendiği MasterChef All Star'da eleme yarışı oynandı. Mücadele dolu günde tabaklarını hazırlayan yarışmacılardan biri MasterChef'e veda etti. Peki 24 Aralık 2023 MasterChef All Star'da kim elendi, kim gitti? İşte 24 Aralık'ta MasterChef'e veda eden isim...

HABER MERKEZİ

MasterChef'ten elenen isim heyecan dolu gecede belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bir eleme günü daha geldi çattı. Bu hafta MasterChef'te eleme adayı olan Eren, Esra, Batuhan ve Sergen ikili turda yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan Eren 20 puan, Esra 17,5 puan, Sergen 19 puan, Batuhan ise 19,5 puan aldı. Gecenin sonunda en düşük puanı alarak final haftasında elenen isim Batuhan oldu. İşte, MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtı hakkında ayrıntılı bilgiler...

MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 24 Aralık’ta MasterChef’e veda eden isim...

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

Final haftasına giren MasterChef'te heyecan artıyor. MasterChef All Star'da potaya yer alan isimler bu hafta, Eren, Esra, Batuhan ve Sergen olmuştu.

Şefler ilk turda potaya giren 4 yarışmacıdan karnabahar ve muskat istedi. Yaratıcılık turunda şefler 45 dakika süre verdi.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in verdikleri süre sonunda yarışmacılar oldukça farklı yemekler ortaya çıkardı. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonrası Eren 20 puan, Esra 17,5 puan, Sergen 19 puan, Batuhan ise 19,5 puan aldı. Böylece ilk turun galibi Eren oldu.

MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 24 Aralık’ta MasterChef’e veda eden isim...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

4 yarışmacı ikinci etapta bu kez Somer şefin tabağı Baked Alaska tabağını yapmak için önlük giydi. Somer Şef yemeğin ince detaylarını anlatarak teknikleri konusunda yarışmacıları uyardı.

Heyecanlı ve gergin geçen turun sonunda sürenin bitmesiyle birlikte yarışmacılar tabaklarını şeflere sundu. Tadım yapan şefler puanlarını verdi. Şeflerin verdiği puanlara göre Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43, Esra 36,5 puan aldı. Bu sonuçla MasterChef All Star'da gecenin birincisi Sergen oldu. 34,5 puan alan Batuhan ise MasterChef All Star'dan elendi.

MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 24 Aralık’ta MasterChef’e veda eden isim...

DUYGUSAL VEDA

Final haftasında elenen Batuhan son kez duygularını dile getirerek şunları söyledi;

"Gerçekten bu sene benim için çok farklı oldu. Hem MasterChef için hem genel hayat için. Birşeylerin daha çok farkında olarak yıl geçirdim. Çok mutluyum, İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırdım belki ama daha güzel şeyler başardım. Sizinle daha yakınım ekiple daha yakınım ve yeni bir yol izliyoruz Acun medya ekibiyle. O konuda da motivasyonum tam. Elimden geldiği kadar durmadan çalışmaya devam edeceğim. Bir çok yol var inanıyorum ki o yolda da elimden geleni yapacağım. Bazen de nasip kısmet. Herzaman çok farkla kasmaktansa akışına bırakarak gitme kararı aldım son iki yıldır. Böylelikle daha mutluyum daha huzurluyum. Kapanış yaptım son oyunda. Sezon kapanışı. Bundan başka pota oyunu yok, teşekkür ederim. Çok güzel vakit geçirdim. Çok sağolun."

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