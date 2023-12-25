MasterChef All Star’da kim elendi? İşte 24 Aralık’ta MasterChef’e veda eden isim...

MasterChef'ten elenen isim heyecan dolu gecede belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bir eleme günü daha geldi çattı. Bu hafta MasterChef'te eleme adayı olan Eren, Esra, Batuhan ve Sergen ikili turda yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel yaratıcı tabakları hazırlayan Eren 20 puan, Esra 17,5 puan, Sergen 19 puan, Batuhan ise 19,5 puan aldı. Gecenin sonunda en düşük puanı alarak final haftasında elenen isim Batuhan oldu. İşte, MasterChef kim elendi? sorusunun yanıtı hakkında ayrıntılı bilgiler...