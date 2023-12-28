İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy mezarı başında anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy için ölümünün 87. yıldönümünde İstanbul Edirnekapı'daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Belediye Başkanı Deniz Köken, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu, yazar Selma Argon ve çok sayıda öğrenci katıldı. Dualar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ersoy'un kabrine karanfil bırakıldı. Törende şairin babasının doğum yeri olan Kosova'nın İpek şehri ile annesinin doğum yeri olan Özbekistan'ın Buhara şehrinden getirilen topraklar mezarına serpildi.