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Haberler Yaşam Kardeşlerim'in 111. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim'in 111. bölümünde neler olacak?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği, cumartesi akşamlarının galibi olan ve her bölümü ilgiyle izlenen Kardeşlerim'in 111. bölümünde neler olacak? İşte merakla beklenen Kardeşlerim'in 111. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

HABER MERKEZİ

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Peki Kardeşlerim'in 111. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim’in 111. bölümünde neler olacak?

111.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"SADECE GÜLÜŞÜMÜ YAKALAYIN, ÖFKEM SİZE AĞIR GELİR!"

Emel'in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye'nin gündeliğe gittiği evde alır. Hamile olduğunu öğrenen Suzan'ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma'nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır. Nebahat'in, Akif'le ilgili aldığı kararlardan geri dönmeye niyeti yoktur.

KARDEŞLERİM'İN 111. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

KARDEŞLERİM'İN TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Kardeşlerim’in 111. bölümünde neler olacak?

Yeni bir iş bulan Asiye'nin karşısına, çalıştığı yerde beklenmedik birisi çıkar. Akif, Süreyya ile evlenme eşiğinde olan Yaman'ı, açmaza sokacak bir hamle yapar. Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.

Kardeşlerim’in 111. bölümünde neler olacak?

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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