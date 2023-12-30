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Haberler Yaşam 2024'te resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte 2024'ün resmi ve dini bayramlar takvimi

2024'te resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte 2024'ün resmi ve dini bayramlar takvimi

2024 yılı içi son günler kalmışken resmi tatillerin hangi günlere denk geldiği Ramazan ve Kurban Bayramı'nın hangi gün olduğu araştırılmaya başlandı. İşte 2024 yılının resmi tatil takvimi...

HABER MERKEZİ
2024’te resmi tatiller hangi güne denk geliyor? İşte 2024’ün resmi ve dini bayramlar takvimi

Yılbaşının gelmesiyle birlikte 2024'te kaç gün resmi tatil olacağı da araştırılmaya başlandı. 2024'te yıl içinde 7 gün izin kullanan çalışanlar tatil süresini 40 güne çıkarabilecek. Peki, 2024 Resmi tatiller takvimi nedir? 2024 Resmi tatiller, bayramlar, yılbaşı tatili hangi günler? İşte 2024'ün tatil günleri…

2024 RESMİ TATİLLER, BAYRAMLAR, YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜNLER?

-1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı (Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil

-9 Nisan Salı: Bayram arife

-10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1. gün)

-11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2. gün)

-12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3. gün)

-23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

-1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

-19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

-15 Haziran Cumartesi: Bayram arefe

-16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1. gün)

-17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2. gün)

-18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3. gün)

-19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4. gün)

-15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

-30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

-29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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