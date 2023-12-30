Koç burcunu 2024 yılında neler bekliyor?

DEĞİŞİMLERE AÇIKSINIZ

Artık üzerinizde hiç kimsenin baskısı olmadan, maddi ve manevi anlamda bir yol belirleyebilirsiniz. Menfaatlerinizi düşünürsünüz. Sağlığınıza daha fazla önem verirsiniz. Dostunuzu, düşmanınızı iyi bilirsiniz. Doyurucu olmayan ilişkilere, işlere zaman ayırmak yerine gerçekten sizin için fayda sağlayan, tatminkar olana yönelirsiniz. Sizin fikirlerinize uygun, yaşam tarzınıza, tecrübelerinize ve hayata bakış açınıza uygun projelere, kişilere, değişimlere açık olacaksınız. 2 Ekim'de Terazi'de Güneş tutulmasıyla kendi gücünüzün farkına vararak, bu güçle yapacaklarınızı hayata geçirmek için odaklanacaksınız.

ENERJİNİZİ KULLANIN

Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayları geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu yıl ilginç günler sizi bekliyor. Sakin olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Artık enerjinizi doğru alanlarda kullanmayı öğrenmelisiniz. Sonuçların olumlu gelmesi sizi rahatlatacaktır. Geciktirdiğiniz rejim ve sağlıklı beslenme programına bu yıl geçebilirsiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlık sorunuzu ele alın ve bitirin. Gürültülü ve kalabalık yerlerin cazibesinde kalarak, bedeninizi yormamalı ve uykunuza dikkat etmeli geceleri erken yatmalısınız. Detoks rejimleri size iyi gelecektir.