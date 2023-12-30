Koç burcunu 2024 yılında neler bekliyor?

Koç burçları 2024'te ne gibi olaylarla karşılaşacak? Koç burcu hangi günlere dikkat etmeli, nasıl kararlar vermeli? İşte astrolog Filiz Özkol'un Koç burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...
"KOÇLAR KENDİ DEĞERİNİN FARKINA VARACAK
Artık, yaşamınızla ilgili yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Plüton uzun yıllar kariyer evinizde size hem destek verdi hem de sınavlardan geçirdi. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Uzun süreli hedefler seçtiniz ve bunları gerçekleştirmek için uğraştınız. Artık çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken, tam anlamıyla konsantre olacakları enerji düzeyine ulaşacaksınız.