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Haberler Yaşam Koç burcunu 2024 yılında neler bekliyor?

Koç burcunu 2024 yılında neler bekliyor?

2024 yılında koç burcunu neler bekliyor? Uzun zamandır kariyer evi Plüton'da olan Koç burcu, ne gibi sınavlardan geçecek? Koç burcu 25 Mart 2024'teki Ay tutulmasından nasibini alacak mı? 8 Nisan'daki güneş tutulması Koç burcuna neler getirecek? Koç burcu kadını ve erkeği 2024'ün şanslı burçları arasında mı? Ünlü astrolog Filiz Özkol, koç burçları için 2024 yılı nasıl geçecek açıkladı. İşte Koç burcu 2024 yıllık burç yorumları…

HABER MERKEZİ

Koç burçları 2024'te ne gibi olaylarla karşılaşacak? Koç burcu hangi günlere dikkat etmeli, nasıl kararlar vermeli? İşte astrolog Filiz Özkol'un Koç burcu üzerine analizleri ve köşe yazısı...

"KOÇLAR KENDİ DEĞERİNİN FARKINA VARACAK

Artık, yaşamınızla ilgili yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Plüton uzun yıllar kariyer evinizde size hem destek verdi hem de sınavlardan geçirdi. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Uzun süreli hedefler seçtiniz ve bunları gerçekleştirmek için uğraştınız. Artık çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken, tam anlamıyla konsantre olacakları enerji düzeyine ulaşacaksınız.

Koç burcunu 2024 yılında neler bekliyor?

BOŞANMALARA DİKKAT

25 Mart'ta ay tutulması Koçlarda boşanmalara neden olabilir. İş ve evlilik ortağıyla yaşanabilecek sorunlar söz konusu. Duygusal patlamalara dikkat. Özgürleşme ve yeni kararlar alma dönemi. 8 Nisan'da Koç'ta güneş tutulması var. Benmerkezci davranarak bencilleşebilirsiniz.

Bu durum, ilişkiniz veya iş ortaklığınızı ilgilendiren konularda kişisel istekleriniz ile başkalarının beklentileri arasında yaşanabilecek gerilimi işaret ediyor. Siz kendinizden yana düşünmeye, fikirlerinizi dile getirmeye ve kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Ancak burada önemli olan, onların da görüşlerini almak, ortam ve şartlara göre ayarlama yapmaktır.18 Eylül'de Balık burcunda ay tutulması olacak.

Koç burcunu 2024 yılında neler bekliyor?

DEĞİŞİMLERE AÇIKSINIZ

Artık üzerinizde hiç kimsenin baskısı olmadan, maddi ve manevi anlamda bir yol belirleyebilirsiniz. Menfaatlerinizi düşünürsünüz. Sağlığınıza daha fazla önem verirsiniz. Dostunuzu, düşmanınızı iyi bilirsiniz. Doyurucu olmayan ilişkilere, işlere zaman ayırmak yerine gerçekten sizin için fayda sağlayan, tatminkar olana yönelirsiniz. Sizin fikirlerinize uygun, yaşam tarzınıza, tecrübelerinize ve hayata bakış açınıza uygun projelere, kişilere, değişimlere açık olacaksınız. 2 Ekim'de Terazi'de Güneş tutulmasıyla kendi gücünüzün farkına vararak, bu güçle yapacaklarınızı hayata geçirmek için odaklanacaksınız.

ENERJİNİZİ KULLANIN

Yıllardır unutmaya çalıştığınız olayları geri tepmesiyle huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu yıl ilginç günler sizi bekliyor. Sakin olun ve mutlu başlayan günlerinizi cehenneme çevirmeyin. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Artık enerjinizi doğru alanlarda kullanmayı öğrenmelisiniz. Sonuçların olumlu gelmesi sizi rahatlatacaktır. Geciktirdiğiniz rejim ve sağlıklı beslenme programına bu yıl geçebilirsiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlık sorunuzu ele alın ve bitirin. Gürültülü ve kalabalık yerlerin cazibesinde kalarak, bedeninizi yormamalı ve uykunuza dikkat etmeli geceleri erken yatmalısınız. Detoks rejimleri size iyi gelecektir.

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