1 Ocak 2024 Pazartesi okullar tatil mi? 1 Ocak’ta okul var mı?

Yeni yıla girmeye hazırlanırken özellikle tatil planı olanlar 1 Ocak Pazartesi günü okulların olup olmadığını araştırıyor. 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 1 Ocak 2024 Pazartesi okul var mı sorusunun yanıtı...

1 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatiller takvimine göre yılın ilk resmi tatili 1 Ocak'tır. Bu nedenle Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşları tatil olacak. Buna bağlı olarak okullar da pazartesi günü tatil olacak.

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı