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Haberler Yaşam 1 Ocak 2024 Pazartesi okullar tatil mi? 1 Ocak'ta okul var mı?

1 Ocak 2024 Pazartesi okullar tatil mi? 1 Ocak'ta okul var mı?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 1 ocak tarihinde okulların açık olup olmadığını araştırıyor. '1 Ocak Pazartesi okul var mı? Pazartesi günü okullar tatil mi? Yarın ders yapılacak mı?' soruları en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
1 Ocak 2024 Pazartesi okullar tatil mi? 1 Ocak’ta okul var mı?

Yeni yıla girmeye hazırlanırken özellikle tatil planı olanlar 1 Ocak Pazartesi günü okulların olup olmadığını araştırıyor. 1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. İşte 1 Ocak 2024 Pazartesi okul var mı sorusunun yanıtı...

1 OCAK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Resmi tatiller takvimine göre yılın ilk resmi tatili 1 Ocak'tır. Bu nedenle Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta kamu kurum ve kuruluşları tatil olacak. Buna bağlı olarak okullar da pazartesi günü tatil olacak.

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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