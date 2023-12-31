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Haberler Yaşam İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı! 31 Aralık Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar...

İstanbul'da bu yollar bugün trafiğe kapalı! 31 Aralık Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı yollar...

İstanbul'da bugün yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği 31 Aralık Pazar trafiğe kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Buna göre Kadıköy, Beşiktaş, Şişli gibi birçok ilçede bazı yollarda trafiğe kapalı olacak. İşte 31 Aralık Pazar İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

HABER MERKEZİ

İstanbul'da 31 Aralık Pazar yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Yılbaşı planı olanlar trafiğe kapalı yolları ve alternatif güzergahları araştırıyor. Peki İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 31 Aralık Pazar İstanbul'da trafiğe kapalı olacak yollar...

İstanbul’da bu yollar bugün trafiğe kapalı! 31 Aralık Pazar İstanbul’da trafiğe kapalı yollar...

İSTANBUL'DA YILBAŞINDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
İstanbul'da 2023-2024 yılbaşı tedbirleri çerçevesinde araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklarla ilgili olarak;

Beyoğlu ilçesi (Kapama saati: 14.00)
İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yollar
Galata Köprüsü'nden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücülerin Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

Şişli ilçesi (Kapama saati: 14.00)
Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Cad. kesişimi ile Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası. Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.

İstanbul’da bu yollar bugün trafiğe kapalı! 31 Aralık Pazar İstanbul’da trafiğe kapalı yollar...

Alternatif yollar
Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.

Beşiktaş ilçesi (Kapama saati: 14.00)
Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti trafiğe kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi istikametine yönlendirilecektir.

Alternatif yollar
Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak, Ahmet Adnan Saygun Caddesi.

Kadıköy ilçesi (Kapama saati: 18.00)
Osmanağa Mahallesi;
Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi

İstanbul’da bu yollar bugün trafiğe kapalı! 31 Aralık Pazar İstanbul’da trafiğe kapalı yollar...

Kadıköy Caferağa Mahallesi;
General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi
Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi
Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi
Badem Altı Sokak - Cemal Süreyya Sokak kesişimi
Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi
Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi
Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü
İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

İstanbul’da bu yollar bugün trafiğe kapalı! 31 Aralık Pazar İstanbul’da trafiğe kapalı yollar...

Kadıköy Caddebostan Mahallesi;
Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yollar
General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak.

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