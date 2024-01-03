Büyük vurgunun adı ‘Banker Kastelli’

Abidin Cevher Özden, diğer adıyla Banker Kastelli... Trabzon'un Sürmene ilçesi Yeniay mahallesi, Baştımar (Kastel) köyündendir. 1949'da geleceğin ünlü aktörü Öztürk Serengil ve ünlü ressamı Cemal Akyıldız ile birlikte geldiği İstanbul'da yetişti. Türkiye'ye bankerlik iş kolunu ilk tanıtan ve aynı zamanda, Türkiye'de 1980'li yılların en geniş kapsamlı banker skandalının müsebbibi olan ve siyasi çalkalanmalar yaratmış bir kişidir Kastelli. Kamuoyunda özellikle, o dönemdeki bankerlik şirketinin adı olan 'Banker Kastelli' diye anılan skandal, dünyanın da sayılı bankacılık krizleri arasında tarihteki yerini aldı.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

Kurduğu sistem, banka faizlerinden 4 kat fazla kazanç vaad ediyordu. İsmini finans piyasalarında 1970'lerden itibaren duyurmuş, 1980 yılında Turgut Özal tarafından finans sektörünün çehresinin değiştirilmesiyle girilen sıcak para yarışı ortamında, kısa zamanda on bankanın pazarlama aracılık hizmetlerini yürütmeye başlamış, yıl içinde yaklaşık 550 bin kişinin yine yaklaşık 2.5 milyar dolar değerinde mevduatını yöneten kişi konumuna gelmişti. Para denince akla gelen kişiydi. Reklamlarında ünlüler oynadı. Yüksek faiz vaadiyle dile kolay; tam 550 bin kişinin parasını topladı.

BÜYÜK SKANDAL PATLADI

Cevher Özden, 1982 yılında yapılan Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Ali Şen'in karşısında aday bile olmuş, Başkan seçildiği takdirde kulübe 250 milyon lira hibe vaadinde bulunmasına rağmen 202 oy alarak 467 oy alan Ali Şen'e kaybetmiştir

Yönettiği kaynakları kendi kredi operasyonları için kullanması sonucunda, aracılığını yürüttüğü bankaların baskısı, kendi müşterilerinin borç yükümlülüklerini yerine getirememesi ve Merkez Bankası'nın 1982 yazında yaptığı yeni düzenlemelerle Banker Kastelli adı ile anılan skandal patlak verdi. Batan Banker Kastelli, yatırımcıların paralarıyla Cenevre'ye kaçtı. Kaybolan paranın miktarı ise yaklaşık 2 buçuk milyar liraydı. Cevher Özden Cenevre'ye kaçsa da çok geçmeden yakalandı. Bu olay, dönemin Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın istifasına neden oldu. Kastelli, yatırımcılarına yüksek faiz vaat etti. Aylık yüzde 12 faizin verildiği dönemde birçok kişi Banker Kastelli'ye koşmuştu. Milli gelirin 70 milyon dolar olduğu günlerde Kastelli'nin elinde 100 milyar lira toplanmıştı. Ancak parlak hayatın sonu hiç iyi bitmedi...

MEKTUBUNDA YAZDI: NİYETİM KİMSEYİ ALDATMAK DEĞİLDİ

BANKER skandalı, yurt dışı günleri, Türkiye'ye dönüş, cezaevi ve sonrasındaki yıllarda da gündemde kalan Özden, 2 Haziran 2008 günü Kadıköy'de bulunan ofisinde, arkasında savcıya, avukatına ve yakınlarına altı kısa not bırakarak 78 yaşında hayatına son verdi. Abidin Cevher Özden, bıraktığı notta, niyetinin kimseyi aldatmak ve kandırmak olmadığını yazdı. Özden haksız yere suçlandığını, basının üzerine çok geldiğini savundu. Notta şunlar yazılordu: Bugüne kadar işlerim ters gitti. Niyetim; kimseyi aldatmak ve kandırmak değildi. Bu nedenlerle ailemle aram bozuldu. Ölümümden kimse sorumlu değildir.

YARIN: MEHMET AYDIN: NAMIDİĞER TOSUNCUK