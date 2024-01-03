Meteoroloji’den İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı! 3 Ocak Çarşamba hava durumu...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı