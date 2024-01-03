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‘Şahinler’ suç örgütü çökertildi: 15 gözaltı

HABER MERKEZİ
‘Şahinler’ suç örgütü çökertildi: 15 gözaltı
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen 'Kafes-27 Operasyonu'nda 'Şahinler' organize suç örgütünün çökertildiğini, örgüt elebaşının da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin, Antalya Kaş'taki işletme sahiplerine 'kasten yaralama', mala zarar verme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri belirlenmişti. Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" dedi.
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