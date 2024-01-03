Şirden mayası nedir? Şirden mayası nasıl ve neyden yapılır?

Sanayileşme ve daha fazla para kazanmak için sağlıksız yöntemlerle üretilen besinler insan sağlığına açısından ciddi tehlikeler içeriyor. Daha hızlı bir üretim ve raf ömrünü uzatabilmek için besinlerin içerisine zararlı katkı maddeleri katılıyor. Bundan dolayı günümüzde doğal ve sağlıklı beslenmenin önemi daha da artmaktadır. Hem lezzetli hem de sağlıklı peynir tüketmek isteyen kişiler şirden mayasını tercih etmeye başladı.

Günümüzde şirden mayası ile üretilen peynirlerin sayıları azalsa da doğal beslenmek isteyenler kendi evlerinde bu yöntemle peynir yapabiliyor. Şirden mayasıyla yapılan peynirler, hem katkısız olması açısından daha sağlıklı hem de doğal bir fermantasyon yaşandığından daha lezzetli kabul ediliyor. Doğal fermantasyonla üretilen besinler, bağırsak sağlığı bakımından oldukça yararlıdır. Bu yüzden doğal ve katkısız ürün üretmek isteyenlerin en çok kullandığı mayalar arasında şirden mayası yer alıyor.