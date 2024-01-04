2024 PASAPORT FİYATLARI: 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport harcı defter bedeli ne kadar, kaç tl?

2024 pasaport harçları belli oldu mu? Yeni yılın gelmesiyle birlikte değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi de güncellendi. İşte 2024 yılı geçerli olacak defter ücretleri...
2024 pasaport harçları belli oldu mu? Yeni yılın gelmesiyle birlikte değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi de güncellendi. İşte 2024 yılı geçerli olacak defter ücretleri...
PASAPORT HARCI 2024… BU YIL PASAPORT FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL OLDU?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Pasaport Hizmetleri sayfasında pasaport harçları şu şekilde yer aldı;
Süre Harç Değerli Kağıt Bedeli Toplam
6 Ay 1.639,30 TL 790,00 TL 2.429,30 TL
1 Yıl 2.396,60 TL 790,00 TL 3.186,60 TL
2 Yıl 3.912,60 TL 790,00 TL 4.702,60 TL
3 Yıl 5.558,30 TL 790,00 TL 6.348,30 TL
4-10 Yıl 7.833,00 TL 790,00 TL 8.623 TL
PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)
Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,
Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi
1 adet biometrik fotoğraf
Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.
Parmak izi
18 yaş altı çocuklar için muvafakatname
Şu an kullanılan pasaport
PASAPORT HARÇLARI VE DEFTER BEDELİ NEREYE ÖDENİR?
Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://dijital.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir.
Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.