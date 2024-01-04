2024 PASAPORT FİYATLARI: 6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport harcı defter bedeli ne kadar, kaç tl?

PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi