Ateş Kuşları 37. bölüm izle | ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA FULL HD İZLE

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 37. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 5 Ocak Cuma günü yayınlanacak 37. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 37. bölüm bilgileri...

37.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR...

GÜLAYŞE'NİN PEŞİNDE

Sultan'ın peşinde olan Turgut Gülayşe'yi kaçırır! Gülayşe'nin hayalleriyle yeniden hayata tutunan Barbaros uyanır ancak başında günlerce bekleyen yaşama dönme sebebi Gülayşe yoktur! Şimdi onu durdurmak için yerle gök birleşse bile Barbaros hasta haliyle yataktan çıkıp Gülayşe'nin peşine düşecektir! Peki, Gülayşe'yi kurtarabilecekler mi? Ya onu ararken daha dün ayaklanmış Barbaros'un bedeni bu yükü kaldıramayacak olursa?