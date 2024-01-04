Çifte cinayetlerin katilleri hala kayıp

İzmir ve Denizli'de 1993, 2010 ve 2018 yıllarında 3 çift öldürüldü.

Kan donduran cinayetlerin ilki Denizli'de yaşandı. Alman vatandaşları Rolf Walter-Eleni Dullens çifti, tatil için geldikleri kente yerleştiler.

ÇOCUKLARI BULDU

93 yılında Karahayıt ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden çiftin öldürülmesi ile ilgili yapılan tüm araştırmalara rağmen katil bulunamadı. Tarih 2010 yılını gösterdiğinde İzmir Konak'ta benzer bir cinayet işlendi. Bir hafta boyunca anne ve babasından haber alamayan Alev Dinç ve kardeşi, ebeveynlerinin evine gitti. Kapıyı kıran kardeşler, Kazım-İsmet Taşmaz çiftinin cesetleriyle karşılaştı. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 gün önce öldüklerini tespit ettikleri çiftin, baston ve sandalye ile darp edildiğini belirledi. Çiftin hırsızlık amacıyla eve giren kişiler tarafından cinayete kurban gittiği üzerinde durulurken, talihsiz çiftin torunu Yunus Gülmez katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Gülmez 15 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Bu cinayetin katili de sır olarak kaldı. Suçsuz olduğu halde hapis yatan Yunus Gülmez, 35 bin 500 TL tazminat kazandı.

BANTLA BAĞLAMIŞLAR

Üçüncü çifte cinayet ise, yine Konak'ta 2018 yılında işlendi. Emekli makine mühendisi 58 yaşındaki Mehmet Taylan Turan ile bakıcısı 48 yaşındaki Sevgi Pehlivan, elleri ve ağızları koli bandıyla bağlandıktan sonra tornavidayla darbedilerek öldürüldü.

Cinayetin üzerinden 6 yıl geçti ancak sır perdesi aralanamadı.

Çifte cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada, bugüne kadar herhangi bir ipucuna rastlanmazken, olay faili meçhul olarak kayıtlara geçti. Pehlivan ile Turan'ın öldürüldüğü olayın aydınlatılmadığını belirten ailenin fertleri de bu cinayetin çözülmesini çok istiyor. 30 yıl içinde işlenen 6 cinayetle ilgili hiçbir ipucu bulunamadı.