Sahte pekmez nasıl anlaşılır? İşte püf noktası...

Pekmez Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında. Dut, üzüm, keçiboynuzu gibi birçok çeşidi bulunuyor. C vitamini kaynağı olan pekmez bağışıklık sistemini destekler, demir açısından zengindir. Sağlığa oldukça faydalı olan pekmezin sahteleri satılıyor. Hakiki olanı ile ayırt etmesi neredeyse imkansız oluyor. Ancak gerçek pekmezi anlamanın çok basit bir yöntemi var. Bir kaşık pekmez ile sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.

BİR KAŞIK PEKMEZİ DÖKÜN

Tat, kıvam ve kokusuyla pekmezin gerçekliğini tespit etmekte zorlanıyorsanız, basit bir test yaparak gerçek ve sahte pekmezi ayırt edebilirsiniz. Bu test için bir kaşık pekmezi bir bardağa dökün. Eğer suyla temas ettiğinde pekmez rengi suya karışıyor ve pekmez suyla rahatça karışıyorsa, bu pekmezin kaliteli ve organik olduğunu gösterebilir. Ancak, su eklerken pekmez su ile karışmıyorsa ve pekmez bardağın dibinde kalıyorsa, bu pekmezin organik ve gerçek bir pekmez olmadığını işaret edebilir.

PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

Pekmez, sağlık için bir dizi fayda sunabilen doğal bir şuruptur. İşte pekmezin bazı faydaları:

Pekmez, doğal bir tatlandırıcıdır ve şeker yerine kullanılabilir. İçeriğindeki şeker doğal meyve şekeridir.