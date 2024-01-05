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Haberler Yaşam Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde kuvvetli fırtınaya dikkat

Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde kuvvetli fırtınaya dikkat

Meteoroloji'den alınan son dakika haberine göre yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına etkili olacak. Fırtınanın pazartesi gününe kadar süreceği belirtilirken olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İHA
Meteoroloji uyardı: Ege Denizi’nde kuvvetli fırtınaya dikkat

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına olarak eseceğinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar günü etkisini arttırarak yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Fırtına'nın 8 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler ve bölge halkının dikkatli olması istendi.

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