Meteoroloji uyardı: Ege Denizi’nde kuvvetli fırtınaya dikkat

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına olarak eseceğinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın pazar günü etkisini arttırarak yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Fırtına'nın 8 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımdaki olası aksamalar başta olmak üzere diğer olumsuzluklara karşı denizciler ve bölge halkının dikkatli olması istendi.