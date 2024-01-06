Doğu Ekspresi yola çıktı. Sarıkamış şehitleri 109. yılında anılacak

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 109. yıldönümünde binlerce kişi "Bu Toprakta İzin Var" sloganıyla yürüyecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı kapsamında Meşaleli Sarıkamış Yürüyüşü 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenleniyor. Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelecek binlerce genç, üç gün boyunca şehitleri anacak. Doğu Ekspresi'yle 5 Ocak'ta başlayan programda, şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verildi. Aynı gün Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde mevlid okutuldu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanan katılımcılar meşaleli yürüyüşe başlayarak Sarıkamış şehitlerini andı. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki 'Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapılacak. Sarıkamış Şehitlerini Anma Programının son günü olan yarın ise "Bu toprakta izin var" sloganıyla Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve alanında toplanacak katılımcılar saat 10.00'da yürüyüşe geçecek.