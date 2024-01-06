“İzmir, AK belediyeciliğe susamış”

AK Parti İzmir İl Binasında parti teşkilatı ile bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün İzmir teşkilatımızın ne kadar heyecan içinde olduğunu ve 31 Mart içi nasıl bir beklenti içinde olduğunu görmekten mutluluk duydum" dedi. Bakan Tunç, "Hükümetle uyumlu çalışacak, ondan destek alacak belediye başkanlarımız çok önemli. İzmir için bu çok önemli. İnşallah İzmir öyle bir ışık yakacak ki Ege aydınlanacak. İzmir AK belediyecilik için hazır. AK belediyeciliğe susamış bir şekilde. İzmir'imize gerçek belediyecilik yakışır" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç'a ziyaretinde Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da eşlik etti.BURSA'NIN Yenişehir ilçesinde zorunlu iniş yapan eğitim uçağında bulunan kişi yaralandı. Yenişehir Havalimanı yakınında yaşanan sorun nedeniyle eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uçakta bulunan ve yaralanan kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vali Mahmut Demirtaş, olayın Bursa-Bilecik il sınırında Çiçeközü Mahallesi yakınında yaşandığını söyledi. Eğitim uçağının acil iniş yaptığı bilgisinin verilmesinin ardından ekiplerin hemen bölgeye ulaştığını belirten Demirtaş, hafif yaralanan kişinin sağlık durumunun hastanede takip edildiğini dile getirdi.